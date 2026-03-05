Sở Xây dựng TPHCM nêu nguy cơ vỡ lốc máy xe diesel khi đăng kiểm

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản chia sẻ một số lưu ý với các tài xế và doanh nghiệp vận tải khi đăng kiểm ô tô theo quy trình mới, đặc biệt với xe cũ chạy dầu diesel.

Trong phần lưu ý gửi tới chủ phương tiện, Sở Xây dựng cảnh báo rủi ro với xe sử dụng động cơ diesel, đặc biệt là xe đã sử dụng nhiều năm và không được bảo dưỡng đúng quy định.

Bước kiểm định khí thải ô tô tại cơ sở đăng kiểm (Ảnh: Nguyễn Lâm).

"Đối với xe lắp động cơ diesel, đặc biệt là xe cũ, không được bảo dưỡng đúng quy định, quy trình kiểm tra khí thải theo phương pháp gia tốc tự do (đạp ga tối đa) tiềm ẩn rủi ro hỏng hóc cơ khí như vỡ lốc máy hoặc cong tay biên", Sở Xây dựng TPHCM cảnh báo.

Nhà chức trách cũng khẳng định nếu không xác định được giới hạn tốc độ không tải lớn nhất theo tài liệu kỹ thuật, chủ xe phải ký văn bản cam kết tự chịu trách nhiệm về các hư hỏng phát sinh trong quá trình kiểm tra.

Trường hợp chủ xe không đồng ý ký cam kết hoặc đăng kiểm viên phát hiện động cơ có dấu hiệu bất thường (tiếng gõ lạ, rò rỉ nhiên liệu...), cơ sở đăng kiểm sẽ từ chối kiểm định và kết luận xe không đạt tiêu chuẩn.

Theo Sở Xây dựng, từ ngày 1/3, việc kiểm định khí thải ô tô được thực hiện theo quy trình mới. Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu áp dụng, hệ thống phần mềm đăng kiểm bị quá tải, khiến việc ghi nhận kết quả, in tem kiểm định và ký số bị gián đoạn. Ùn ứ đã xuất hiện tại một số cơ sở đăng kiểm.

Phương tiện đến đăng kiểm theo quy trình mới tại cơ sở đăng kiểm 50-02S ở TPHCM (Ảnh: An Huy).

Để hạn chế tình trạng quá tải, Sở Xây dựng TPHCM đề nghị các hiệp hội vận tải và doanh nghiệp chủ động rà soát hạn đăng kiểm của xe, lập kế hoạch đưa xe đi kiểm định phù hợp, tránh dồn vào cùng thời điểm.

Sở cũng khuyến cáo chủ phương tiện cần chủ động bảo dưỡng trước khi đưa xe đi kiểm định, trong đó có thay dầu bôi trơn, thay lọc gió, vệ sinh buồng đốt, kiểm tra hệ thống nhiên liệu và hệ thống xử lý khí thải.

Việc không chuẩn bị kỹ có thể khiến phương tiện không đạt tiêu chuẩn khí thải tương ứng với năm sản xuất, dẫn đến không được cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận tải.