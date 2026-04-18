TPHCM chuyển phương thức đầu tư dự án nhà hát 1.500 tỷ đồng ở Thủ Thiêm

Tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 2, khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra sáng 18/4, các đại biểu HĐND TPHCM đã thống nhất dừng chủ trương đầu tư đối với dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch tại Thủ Thiêm.

Theo Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân, việc tạm dừng dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch và dự án Cung Thiếu nhi theo hình thức đầu tư công nhằm mục đích chuyển đổi phương thức đầu tư.

Cung Thiếu nhi và Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch TPHCM sẽ được xây dựng trong dự án trung tâm chính trị - hành chính mới của thành phố tại Thủ Thiêm với hình thức đối tác công tư (PPP).

Kỳ họp thứ 2 của HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Nam Anh).

Dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch đã được các đơn vị tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc và công bố kết quả. Thành phố đã giải ngân gần 3,9 tỷ đồng cho khâu chuẩn bị đầu tư dự án.

Theo UBND TPHCM, hiện tại, một số nhà đầu tư đã quan tâm, đề xuất thực hiện dự án trung tâm chính trị - hành chính và khu công viên cây xanh hồ trung tâm tại khu vực Thủ Thiêm theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BT và đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất chủ trương.

Theo phương án điều chỉnh quy hoạch để triển khai dự án, thành phố hoán đổi vị trí công trình Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch từ khu vực đầu cầu Ba Son về vị trí kế cận trung tâm chính trị - hành chính. Khu đất dự kiến xây dựng nhà hát trước đây được chuyển đổi chức năng thành công viên cây xanh, quảng trường, công trình do nhà đầu tư tài trợ.

Do đó, việc dừng chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch theo hình thức đầu tư công là cần thiết, nhằm bảo đảm phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, tuân thủ quy định pháp luật và tránh trùng lặp dự án. Đây cũng là cơ sở triển khai dự án trung tâm chính trị - hành chính theo chỉ đạo của Thành ủy TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh trình bày các tờ trình tại kỳ họp (Ảnh: Nam Anh).

Dự án Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2018 với tổng vốn hơn 1.500 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2018-2022. Đến năm 2021, các đơn vị đưa ra đề xuất tăng vốn cho dự án lên thành 2.000 tỷ đồng, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thành 2018-2024.

Đến năm 2022, sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, TPHCM quyết định tạm dừng đầu tư nhà hát này.

Đầu năm 2025, UBND TPHCM đã xin ý kiến Bộ Xây dựng về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của nhà hát, trong đó đề xuất điều chỉnh diện tích, mật độ xây dựng trên khu đất 24.000m2 để đảm bảo nhà hát có 1.700 chỗ ngồi.

Nhà hát có quy mô 1.700 chỗ, gồm hai khán phòng lớn và nhỏ được xây tại góc cầu Ba Son (hướng từ trung tâm TPHCM qua Thủ Thiêm), kết nối với phố đi bộ Nguyễn Huệ bằng cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn. Ngoài nhà hát, nơi đây còn có các công trình quan trọng như quảng trường trung tâm; trung tâm hội nghị triển lãm; trung tâm triển lãm quy hoạch, bảo tàng, khuôn viên công cộng...

Vừa qua, UBND TPHCM đã thực hiện điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực Thủ Thiêm với tổng diện tích 128,51ha. Việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ là cần thiết để bố trí, sắp xếp các công trình trọng điểm khác trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trong đó có công trình nhà hát giao hưởng.