Duyệt quy hoạch 1/500 trung tâm chính trị - hành chính ở Thủ Thiêm

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm chính trị - hành chính - văn hóa và công viên hồ trung tâm tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Vị trí lập quy hoạch thuộc khu vực hồ trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh (khu vực 1 theo điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phân khu số 1 tại khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được UBND thành phố phê duyệt).

Toàn cảnh Thủ Thiêm (Ảnh: Hải Long).

Phía đông khu vực được duyệt quy hoạch giáp đường Nguyễn Cơ Thạch, phía tây bắc giáp đường Tố Hữu, phía nam giáp đường Mai Chí Thọ. Tổng diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng 33,04ha.

Phạm vi, ranh giới, diện tích khu vực lập quy hoạch được xác định theo bản đồ hiện trạng vị trí do Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc thực hiện ngày 6/3.

Quyết định nêu rõ quan điểm, mục tiêu quy hoạch là nhằm cụ thể hóa điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phân khu số 1 thành phố Thủ Đức (trước sáp nhập) đã được phê duyệt về bố trí, sắp xếp các công trình trọng điểm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đó là trung tâm chính trị - hành chính, cung thiếu nhi, nhà hát - trung tâm biểu diễn - hội nghị với quy mô tương xứng, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố (sau khi sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính).

Dự kiến khu vực quy hoạch đáp ứng tối đa cho khoảng 15.000 người (trong đó cán bộ, công chức, viên chức khoảng 6.000 người; lượt khách đến làm việc, giao dịch tại các trụ sở hành chính công khoảng 2.000 người; lượt khách đến các công trình văn hóa khoảng 3.000 người, lượt khách vãng lai tham quan công viên khoảng 3.000 người, lao động khoảng 1.000 người).

Số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại trung tâm chính trị - hành chính sẽ được xác định cụ thể theo đề án sắp xếp bố trí vị trí việc làm do cơ quan thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Đồ án quy hoạch chi tiết này thay thế các đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 về công trình hồ trung tâm và dự án xây dựng cung thiếu nhi đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt trước đây.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, vào ngày 30/4 tới đây, dự án Trung tâm hành chính mới và công viên cảnh quan tại hồ trung tâm Thủ Thiêm sẽ được dự kiến khởi công, do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt trời Sài Gòn làm chủ đầu tư. Quy mô trung tâm hành chính có 33 tầng, nhà hát đa năng 10 tầng. Tổng vốn đầu tư là khoảng 30.800 tỷ đồng, theo hình thức BT.