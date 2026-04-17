TPHCM báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của Lotte ở Thủ Thiêm

UBND TPHCM vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng về kết quả giải quyết các kiến nghị của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC (nhà đầu tư) liên quan đến dự án khu phức hợp Thủ Thiêm Eco Smart City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Theo báo cáo, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng về việc xử lý kiến nghị của nhà đầu tư, trên cơ sở đảm bảo đúng quy định và không để ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, UBND TPHCM đã rà soát, xin ý kiến các cơ quan liên quan và Ban Thường vụ Thành ủy.

Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City được đặt tại khu chức năng 2A của Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trên cơ sở đó, thành phố thống nhất chủ trương cho phép nhà đầu tư điều chỉnh tỷ lệ sở hữu phần vốn góp giữa các công ty thành viên trong Tập đoàn Lotte và chuyển nhượng tối đa 35% phần vốn góp cho nhà đầu tư khác nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Công ty TNHH Lotte Properties HCMC chịu trách nhiệm lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng, đảm bảo không vi phạm quy định pháp luật, có đủ năng lực triển khai dự án; đồng thời phải nộp hồ sơ đề xuất chính thức kèm tài liệu chứng minh năng lực theo quy định hiện hành để cơ quan chức năng xem xét.

Đối với đề nghị điều chỉnh nội dung hợp đồng dự án ký năm 2017, thành phố đề nghị nhà đầu tư thực hiện đúng cam kết không chuyển nhượng dự án trong thời gian xây dựng công trình. Nội dung này không áp dụng cho trường hợp chuyển nhượng tài sản đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến kiến nghị miễn khoản thu bổ sung đối với thời gian chưa tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, UBND TPHCM khẳng định nội dung này không phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2024 và vượt thẩm quyền của thành phố.

Nhà đầu tư không thuộc trường hợp bất khả kháng, do đó phải thực hiện nghĩa vụ nộp khoản thu bổ sung theo quy định tại các nghị định của Chính phủ.

Phối cảnh dự án Thủ Thiêm Eco Smart City (Ảnh: Lotte Properties HCMC).

Về đề nghị điều chỉnh thời điểm nộp tiền sử dụng đất, UBND TPHCM cũng yêu cầu doanh nghiệp nghiêm chỉnh chấp hành đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai. Đây được xác định là điều kiện tiên quyết để nhà đầu tư thực hiện các bước tiếp theo của dự án, bảo đảm tiến độ và hạn chế thiệt hại.

UBND TPHCM đã thông báo các nội dung giải quyết đến nhà đầu tư, đồng thời báo cáo Thủ tướng để theo dõi, chỉ đạo theo quy định.

Trước đó, trong văn bản gửi UBND TPHCM, Lotte Properties HCMC cho biết, công ty đã "kiên nhẫn chờ đợi suốt 8 năm". Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ quá trình thanh tra của Chính phủ và sự chậm trễ trong công tác thẩm định giá đất... dự án đã bị đình trệ nghiêm trọng.

Ngày 17/7/2025, doanh nghiệp có công văn gửi Sở Tài chính TPHCM, khẳng định “nếu các kiến nghị của nhà đầu tư không được chấp thuận thì việc tiếp tục triển khai dự án sẽ không thể thực hiện”.

Đến ngày 20/8/2025, Lotte Properties HCMC thông báo không thể tiếp tục triển khai dự án, bao gồm cả việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất.