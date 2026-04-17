Xây dựng siêu tổ hợp trung tâm hành chính của TPHCM ở Thủ Thiêm trong 2 năm

Dự kiến tại kỳ họp thứ 2, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra trong tháng 4, thành phố sẽ thông qua chủ trương đầu tư xây dựng dự án trung tâm hành chính TPHCM và quảng trường trung tâm thành phố.

Trước đó, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn đã có tờ trình thẩm định, phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Dự án có tổng vốn đầu tư gần 29.600 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất là 46,7ha, được thực hiện trong 2 năm.

Phối cảnh Khu trung tâm hành chính mới của TPHCM ở Thủ Thiêm (Ảnh: Đơn vị tư vấn).

Theo nhà đầu tư đề xuất, quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính mới của TPHCM là dự án đầu tư quy mô lớn, quan trọng, mỗi hạng mục chính trong dự án yêu cầu quy trình vận hành riêng biệt. Do đó, việc phân chia thành các dự án thành phần là giải pháp cần thiết nhằm tập trung chuyên môn hóa vào từng lĩnh vực cụ thể.

Ngoài ra, việc phân chia dự án thành các dự án thành phần thay vì phải dồn một lượng vốn khổng lồ ngay từ đầu, nhà đầu tư có thể phân bổ nguồn lực theo từng giai đoạn, đồng thời các tổ chức tín dụng dễ dàng đánh giá rủi ro, giải ngân dựa trên tiến độ, hiệu quả thực tế của từng phân khu. Điều này cũng giúp tối ưu hóa việc kiểm soát tiến độ, quản lý rủi ro trong quá trình đầu tư thực hiện dự án.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn đề xuất chia dự án thành 4 dự án thành phần.

Vị trí xây dựng trung tâm hành chính mới của TPHCM ở Thủ Thiêm (Ảnh: Nam Anh).

Trong đó, dự án thành phần 1 là thực hiện đầu tư Hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ, hầm để xe khu vực trung tâm hành chính, nhà hát và công viên cảnh quan; dự án thành phần 2 là thực hiện đầu tư trung tâm hành chính mới của TPHCM; dự án thành phần 3 là thực hiện đầu tư nhà hát; dự án thành phần 4 là thực hiện đầu tư dự án quảng trường trung tâm, hầm để xe.

Nói về sự cần thiết của dự án, nhà đầu tư cho biết, hệ thống cơ quan hành chính đang được bố trí phân tán tại nhiều địa điểm trên địa bàn TPHCM, chưa đáp ứng về quy mô, chưa phù hợp công năng sử dụng, gây khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp, chưa hoàn toàn đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trước vị thế và tầm nhìn phát triển mới, việc lựa chọn vị trí, đầu tư xây dựng một trung tâm hành chính tập trung, hiện đại, đa chức năng là yêu cầu cấp thiết, phù hợp với chủ trương của Thành ủy và UBND thành phố cũng như nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ mang lại nhiều lợi ích về mặt xã hội, góp phần nâng cao chất lượng không gian sống và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giao tiếp cộng đồng của người dân. Tổ hợp gồm trung tâm hành chính, quảng trường trung tâm, công viên hồ trung tâm và nhà hát sẽ bổ sung các không gian công cộng quy mô lớn, tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, giải trí, nghỉ ngơi và tổ chức sự kiện cộng đồng.