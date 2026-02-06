TPHCM chi gần 6.900 tỷ đồng xóa “điểm đỏ” giao thông

Tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 8, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra sáng 6/2, UBND TPHCM đã gửi tới tờ trình về xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc (đoạn từ đường Trần Văn Giàu đến đường số 2A - Khu công nghiệp Vĩnh Lộc).

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư nhằm phù hợp với quy mô thực tế, quy hoạch được duyệt và đáp ứng yêu cầu cấp bách về năng lực giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp (Ảnh: Q.Huy).

Dự án trước đây đã được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư vào các năm 2015 và 2016, với quy mô mặt cắt ngang 18m, tổng mức đầu tư 807 tỷ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai do nhiều vướng mắc liên quan quy mô, nguồn vốn và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

UBND TPHCM đề xuất điều chỉnh quy mô dự án theo hướng mở rộng mặt cắt ngang tuyến đường từ 18m lên 30m, tương đương quy mô 4 làn xe cơ giới, nhằm bảo đảm năng lực thông hành và an toàn giao thông.

Chiều dài tuyến cũng được cập nhật theo hiện trạng thực tế, từ khoảng 6km lên hơn 7km. Dự án đi qua địa bàn xã Bình Lợi, xã Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc và phường Bình Tân.

Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi để thực hiện dự án là gần 24ha. Trong đó, đất Nhà nước quản lý gần 8ha, diện tích còn lại là đất phải bồi thường. Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng khoảng 1.424 trường hợp, trong đó có khoảng 93 hộ cần bố trí tái định cư.

Đường Vĩnh Lộc của TPHCM đã quá tải nghiêm trọng (Ảnh: Nam Anh).

Trên cơ sở điều chỉnh quy mô và bổ sung chi phí bồi thường, tổng mức đầu tư dự án được đề xuất điều chỉnh lên khoảng gần 6.900 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chiếm khoảng 5.807 tỷ đồng; chi phí xây dựng khoảng 832 tỷ đồng; phần còn lại là chi phí quản lý, tư vấn, dự phòng và các chi phí khác.

UBND TPHCM đánh giá tuyến đường Vĩnh Lộc hiện hữu đang trong tình trạng báo động đỏ, kìm hãm năng lực khai thác của cả khu vực. Tuyến đường đang quá tải nghiêm trọng, mặt đường chỉ rộng 7-8m, thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài tại các nút giao như ngã 5 Vĩnh Lộc và giao lộ Vĩnh Lộc - Trần Văn Giàu.

Việc mở rộng tuyến lên 30m được xác định là giải pháp kỹ thuật bắt buộc nhằm đồng bộ năng lực thông hành, khôi phục tổ chức giao thông hai chiều, giảm áp lực cho quốc lộ 1 và các trục đường lân cận.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng tạo trục kết nối quan trọng giữa các khu công nghiệp phía Tây TPHCM, góp phần giảm chi phí logistics, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị khu vực.