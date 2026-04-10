TPHCM bắn pháo hoa tại 7 điểm tối 30/4

UBND TPHCM vừa phê duyệt kế hoạch tổ chức ngày hội “Non sông thống nhất” kỷ niệm 51 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2026).

Trong đó, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa từ 21h đến 21h15 ngày 30/4 tại 7 địa điểm.

Các điểm bắn pháo hoa tầm cao được bố trí tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (phường An Khánh), trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương), Quảng trường công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa).

Các điểm bắn tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp SAIGON MARINA IFC (phường Sài Gòn), khu Biệt thự Kim Long (xã Nhà Bè) và khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ).

Pháo hoa đêm giao thừa Tết Bính Ngọ tại TPHCM (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trong khuôn khổ của ngày hội "Non sông thống nhất", các hoạt động triển lãm được tổ chức tại đường Đồng Khởi, Công viên Chi Lăng, đường Ba Cu (phường Vũng Tàu) và Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. TPHCM sẽ tổ chức lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ; dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao. Trong đó, chương trình biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn từ 19h30 đến 21h ngày 30/4 được tổ chức tại 3 khu vực là đường Nguyễn Huệ, công viên trung tâm thành phố mới và quảng trường công viên Bà Rịa.

TPHCM cũng tổ chức trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố; giải việt dã Truyền thống 30/4 lần thứ 50.