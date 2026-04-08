Các bến xe tại TPHCM tăng giá vé không quá 40% dịp lễ 30/4

Ngày 8/4, đại diện Bến xe Miền Tây cho biết, đơn vị sẽ tổ chức bán vé phục vụ hành khách từ 5h đến 21h hằng ngày đối với các đơn vị ủy thác; các đơn vị tự bán vé hoạt động 24/24.

Bến yêu cầu các đơn vị vận tải khi điều chỉnh tăng giá vé phải kê khai theo đúng quy định, đồng thời gửi thông báo để niêm yết công khai tại quầy.

Hành khách chuẩn bị khởi hành tại Bến xe Miền Tây (Ảnh: An Huy).

Trong dịp lễ, các tuyến đi miền Tây được điều chỉnh giá vé tăng không quá 40% so với ngày thường, áp dụng trong 2 ngày cao điểm. Các tuyến đi Tây Nguyên, miền Trung, miền Bắc thực hiện theo kế hoạch điều chỉnh giá của Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Đông mới.

Bên cạnh đó, Bến xe Miền Đông cho biết, các đơn vị vận tải được phép điều chỉnh giá cước trong trường hợp xe chạy rỗng chiều về nhằm bù đắp chi phí, nhưng phải kê khai đúng quy định. Thời gian áp dụng trong 3 ngày từ 29/4 đến 1/5, mức tăng không quá 40%.

Với các xe tăng cường như xe chạy lệch tuyến, xe hợp đồng do bến điều động, đơn vị sẽ xây dựng mức giá riêng và thông báo thực hiện theo Nghị định 85/2024.

Cùng ngày, ngành đường sắt cũng thông tin đã bán được 44.200 vé tàu trong đợt vận tải lễ (từ 29/4 đến 3/5).

Từ 24/4 đến 3/5, ngành đường sắt tổ chức chạy nhiều đoàn tàu để đáp ứng nhu cầu đi lại. Tuyến Thống nhất Hà Nội - TPHCM duy trì 5 đôi tàu mỗi ngày gồm SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10.

Ngoài ra, chạy thêm tàu SE12 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 24, 25, 28, 29/4 và tàu SE11 xuất phát ga Hà Nội các ngày 26, 27, 30/4 và 1/5.

Nhiều tuyến khu đoạn cũng được tăng cường tàu như: Hà Nội - Đà Nẵng, TPHCM - Đà Nẵng, TPHCM - Nha Trang, TPHCM - Phan Thiết, Huế - Đà Nẵng, Hà Nội - Vinh.