TPHCM tìm hướng khắc phục tình trạng chuyển hồ sơ lòng vòng

Sáng 10/4, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM triệu tập hội nghị lần thứ 3, khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị có nội dung trọng tâm là đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2026.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM, nhấn mạnh, hội nghị không chỉ ghi nhận kết quả mà còn để thành phố nhìn rõ các vấn đề, nhận diện chính xác điểm nghẽn, khâu yếu, những mặt chưa thông suốt trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.

"Các đại biểu cần thảo luận thẳng thắn, thực chất, đi vào những vấn đề cốt lõi, không né tránh khó khăn, không nêu chung chung, không dừng ở việc phản ánh tình hình, mà phải làm rõ nguyên nhân, xác định đúng trọng tâm và đề xuất được giải pháp có tính khả thi", lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại hội nghị (Ảnh: N.T.).

Trong đó, thành phố cần đánh giá mức độ chuyển động của bộ máy trong quý I. Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM nhấn mạnh, hội nghị cần làm rõ vấn đề cùng một chủ trương, cùng một yêu cầu chỉ đạo, nhưng có nơi triển khai nhanh, có nơi triển khai chậm, còn tình trạng chưa thông suốt giữa cấp thành phố với cơ sở, giữa chủ trương với thực thi, giữa nhiệm vụ được giao với kết quả đầu ra.

Lãnh đạo thành phố cho rằng, vấn đề cần đặt ra không chỉ là tiến độ, mà là năng lực hấp thụ chủ trương, chất lượng cụ thể hóa, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả phối hợp của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị.

Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM cũng cần có giải pháp để nâng cao hiệu quả điều hành phát triển kinh tế - xã hội, trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đặt ra rất cao. Hội nghị cần hiến kế rõ để tháo gỡ các điểm nghẽn nội tại, nhất là đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khơi thông nguồn lực xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, điều quan trọng là phải chuyển từ tư duy điều hành theo chiều rộng sang điều hành có trọng tâm, trọng điểm, có thứ tự ưu tiên, gắn trách nhiệm và gắn kết quả cụ thể.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 3, khóa I (Ảnh: N.T.).

Một vấn đề khác được Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM bàn thảo là đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp làm việc, cơ chế phối hợp và năng lực thực thi trong toàn hệ thống. Lãnh đạo thành phố nêu thực trạng về khoảng cách giữa chỉ đạo và hành động, giữa phối hợp và phối hợp có hiệu quả, giữa nhận việc và làm đến nơi đến chốn.

Lãnh đạo UBND TPHCM thông tin, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính quyết định cho việc hiện thực hóa các mục tiêu lớn của nhiệm kỳ 2025-2030.

Thời gian qua, diễn biến phức tạp, khó lường của thế giới, cạnh tranh chiến lược, bất ổn địa chính trị, rủi ro năng lượng, thương mại, chuỗi cung ứng đã tác động trực tiếp đến nền kinh tế cả nước và TPHCM.

Trong bối cảnh đó, thành phố đã có nhiều nỗ lực và đạt được một số kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi tích cực; nhiều lĩnh vực như thương mại, dịch vụ, du lịch, thu hút đầu tư, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến.