TPHCM bắn pháo hoa nghệ thuật dịp 30/4

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng năm 2026.

Theo kế hoạch, TPHCM sẽ tổ chức ngày hội “Non sông thống nhất” kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2026).

Trong khuôn khổ của ngày hội "Non sông thống nhất", các hoạt động triển lãm được tổ chức tại đường Đồng Khởi, Công viên Chi Lăng và đường Ba Cu (phường Vũng Tàu) và Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. TPHCM sẽ tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ; dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Thành phố cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao. Trong đó, chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra vào 19h, ngày 29/4, tại phố đi bộ đường Nguyễn Huệ, sân khấu ngoài trời - Công viên Trung tâm thành phố mới, Quảng trường Tam Thắng.

TPHCM sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật từ 21h đến 21h15, ngày 30/4. Sở Văn hóa và Thể thao được UBND TPHCM giao phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố tham mưu kế hoạch riêng.

TPHCM cũng tổ chức trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố; giải Việt dã Truyền thống 30/4 lần thứ 50 Vô địch TPHCM mở rộng năm 2026.