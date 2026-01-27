Tổng Bí thư yêu cầu Quảng Ninh "chọn đúng việc để tiên phong, dẫn dắt"

Chiều 27/1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương.

Sau khi nghe báo cáo của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những kết quả mà địa phương đạt được, góp phần xây dựng uy tín và vị thế của Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới.

Rõ việc, làm đến cùng

Trước yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới, Tổng Bí thư chỉ rõ Quảng Ninh vẫn đối mặt với những hạn chế mang tính chiến lược. Nếu không nhận diện và xử lý kịp thời, các hạn chế này có thể làm giảm vai trò dẫn dắt và ảnh hưởng đến tăng trưởng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: TTXVN).

Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu đặt ra không chỉ là phát triển nhanh, bền vững mà quan trọng hơn là Quảng Ninh phải chủ động đảm nhận vai trò thí điểm, tiên phong và dẫn dắt trong một số lĩnh vực chiến lược.

Quán triệt tinh thần Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư yêu cầu Quảng Ninh tổ chức thực hiện nghị quyết bằng một chương trình hành động rõ ràng, hiệu quả, xác định đúng “chủ thể - lộ trình - nguồn lực - đích đến”. Chương trình phải gắn với phân công trách nhiệm cụ thể, thời hạn rõ ràng, sản phẩm đầu ra và cơ chế giám sát chặt chẽ.

Lãnh đạo Đảng lưu ý không dàn trải nhiệm vụ mà cần tập trung lựa chọn một số “đầu việc quốc gia” để làm mẫu, tạo chuẩn mực và sức lan tỏa. Các lĩnh vực được Tổng Bí thư gợi mở gồm quản trị phát triển dựa trên dữ liệu; kinh tế biển, đảo xanh và số; hợp tác kinh tế qua biên giới; du lịch - di sản chất lượng cao.

Theo Tổng Bí thư, Quảng Ninh đã có nền tảng ở các lĩnh vực này, vấn đề then chốt là nâng lên thành mô hình hoàn chỉnh, làm đến nơi đến chốn, tránh tình trạng nghị quyết nhiều nhưng hành động phân tán.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, chủ động đề xuất và hành động; mạnh dạn triển khai các cơ chế đặc thù về đất đai, tài chính, đầu tư, khoa học - công nghệ, kinh tế biển, kinh tế biên giới và kinh tế đô thị nhằm mở rộng không gian tăng trưởng, tạo đột phá phát triển.

Chính quyền các cấp phải chuyển thực chất từ “quản lý” sang “kiến tạo, phục vụ”, lấy hiệu quả phục vụ và chất lượng phát triển làm thước đo. Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, số hóa, minh bạch hóa và quản trị dựa trên dữ liệu cần được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu.

Đặt kinh tế tư nhân ở trung tâm chiến lược tăng trưởng

Tổng Bí thư nhấn mạnh Quảng Ninh cần tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng tích hợp biển đảo - biên giới - di sản - đô thị thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Tỉnh phải chuyển từ tổ chức không gian phân tán sang tích hợp, từ địa giới hành chính sang hệ sinh thái đa trung tâm, mở và liên kết.

Quy hoạch, đầu tư và phát triển hạ tầng cần được đặt trong tổng thể liên kết vùng, bảo đảm tăng trưởng nhanh nhưng vẫn giữ vai trò dẫn dắt quốc gia. Trong đó, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số phải được đưa vào lõi điều hành và lõi các ngành kinh tế.

Tổng Bí thư yêu cầu Quảng Ninh xây dựng các nền tảng dữ liệu, điều hành thông minh, du lịch thông minh và số hóa di sản theo chương trình tổng thể, tạo động lực tăng năng suất cho công nghiệp, du lịch và quản trị công. Đồng thời, tỉnh cần thiết lập bộ tiêu chí phát triển mới, lấy công nghệ, môi trường, năng suất và khả năng tham gia chuỗi giá trị làm căn cứ lựa chọn dự án, phân bổ nguồn lực.

Về động lực tăng trưởng, Tổng Bí thư nhấn mạnh tinh thần lấy kinh tế tư nhân làm động lực quan trọng nhất. Quảng Ninh cần đặt khu vực kinh tế tư nhân ở trung tâm chiến lược tăng trưởng, coi đây là thước đo trực tiếp của môi trường đầu tư và hiệu quả điều hành.

Cải cách thể chế phải đi vào chiều sâu, tháo gỡ thực chất các điểm nghẽn; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, chậm tiến độ bằng cơ chế rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả; chấm dứt tình trạng né tránh, đùn đẩy.

Tổng Bí thư cũng lưu ý phát triển kinh tế phải gắn chặt với bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản và nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Mọi hoạt động kinh tế cần được đặt trong giới hạn bảo vệ vịnh Hạ Long, hệ sinh thái và di sản, coi đây là ranh giới phát triển không được đánh đổi.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: VOV).

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Tổng Bí thư yêu cầu Quảng Ninh xây dựng bộ máy “hành động - kỷ luật - dám chịu trách nhiệm”. Mọi chủ trương phải gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, lấy kỷ luật thực thi và kết quả làm thước đo năng lực cán bộ.

Đánh giá cao kiến nghị, đề xuất của Quảng Ninh, Tổng Bí thư đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương theo chức năng, thẩm quyền sớm nghiên cứu, xem xét và giải quyết cụ thể.

Tổng Bí thư tin tưởng Quảng Ninh sẽ tiếp tục đi đầu trong hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng, giữ vững vị thế địa phương phát triển hàng đầu, từng bước trở thành hình mẫu phát triển xanh, hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế.