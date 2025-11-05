Hình hài tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh trên 152.000 tỷ đồng

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công khai tham vấn cộng đồng.

Đây là dự án đầu tư mới, có quy mô sử dụng đất lớn (trên 100ha); cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư là Quốc hội và Chính phủ có thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Hướng tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh dài trên 120km vừa được đề xuất xây dựng mới (Ảnh: ĐTM).

ĐTM cho rằng việc đầu tư xây dựng đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia nói chung, các vùng miền và địa phương nói riêng và phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải.

Dự án có chiều dài trên 120km, điểm đầu tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (Cổ Loa), xã Đông Anh, Hà Nội và điểm cuối tại Khu công viên rừng, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.

Dự án thuộc nhóm A, tổng mức đầu tư 152.219 tỷ đồng và được đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Vị trí giữa hai đường ray đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh là 5m (Ảnh: ĐTM).

Đường sắt sẽ có khổ 1.435mm, điện khí hóa, tốc độ thiết kế tuyến chính 250km/h, còn đoạn qua Hà Nội tốc độ thiết kế 120km/h. Cự ly giữa hai đường ray là 5m.

Dự án đi qua địa phận 22 xã, phường của 4 tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Toàn tuyến bố trí 4 ga là Cổ Loa, Gia Bình, Yên Tử, Hạ Long.

Theo ĐTM, dự án sẽ đi qua nhiều khu dân cư, theo các tuyến đường hiện hữu. Trong đó, khu dân cư xã Đông Anh (Hà Nội), khu dân cư phường Từ Sơn, phường Thuận Thành, xã Gia Bình, xã Lương Tài, xã Trung Kênh (tỉnh Bắc Ninh); khu dân cư xã Trần Phú, phường Lê Đại Hành, phường Bắc An Phụ, phường Nhị Chiều (Hải Phòng); khu dân cư phường Hoàng Quế, phường Yên Tử, phường Uông Bí, phường Đông Mai, phường Tuần Châu (Quảng Ninh) nằm trong phạm vi dự án 10-120m.

Cụ thể hơn, đoạn qua địa phận Hà Nội có chiều dài 18,1km. Xuất phát từ Trung tâm Hội trợ triển lãm Quốc gia (ga Cổ Loa), tuyến đường sắt đi theo dải phân cách giữa đường dẫn nối cầu Tứ Liên đến quốc lộ 3 thì rẽ phải, đi vào hành lang giữa đường điện 500K và đường song hành của vành đai 3.

Khi qua nút giao Ninh Hiệp, tuyến đường sắt đi vào hành lang giữa đường song hành và đường bộ cao tốc kết nối sân bay Gia Bình đến hết phạm vi thành phố Hà Nội.

Phương án này bố trí ga Cổ Loa tại đầu tuyến (kết nối với tuyến đường sắt đô thị số 4), một depot (khu tập kết, bảo dưỡng, sửa chữa và lập tàu) diện tích khoảng 8,5ha tại vị trí quy hoạch khu công viên cây xanh cạnh đường bộ nối cầu Tứ Liên.

Đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ đi qua các xã, phường Trí Quả, Thuận Thành, Mão Điền, Trạm Lộ, Gia Bình, Lâm Thao, Lương Tài, Trung Kênh. Tuyến đường sắt đi vào dải phân cách giữa đường bộ cao tốc nối sân bay Gia Bình đến ga Gia Bình.

Sau khi qua ga Gia Bình, tuyến tiếp tục đi theo tim đường bộ cao tốc đến hết phạm vi sân bay Gia Bình.

Phạm vi ranh giới sang địa phận Hải Dương (nay thuộc TP Hải Phòng), tuyến đường sắt tiếp tục đi thẳng lên phía Bắc khoảng 2km sát vị trí ngã ba sông Thái Bình và sông Kinh Thầy, sau đó rẽ phải sang địa phận TP Hải Phòng tại vị trí bến đò Lấu Khê.

Tới Hải Phòng, tuyến đường sắt đi xuống phía Nam qua địa phận xã Trần Phú, vượt qua sông Kinh Thầy tại địa phận ranh giới với phường Lê Đại Hành, rồi đi chếch về phía Bắc vượt qua sông Kinh Thầy lần hai, thuộc địa phận phường Bắc An Phụ.

Khu vực dự kiến làm ga và depot Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: ĐTM).

Ở tỉnh Quảng Ninh, sau khi vượt qua sông Đá Vách tuyến đường sắt đi qua phường Hàng Quế đến ga Yên Tử. Sau khi qua ga Yên Tử, tuyến đi song song theo hành lang đường ống xăng dầu B12 trên địa bàn phường Uông Bí, đến xã Đông Mai thì rẽ phải rồi đi phía sau Khu công nghiệp Đông Mai về phía Bắc núi Na và núi Vũ Tướng.

Báo cáo ĐTM cho thấy sẽ xây dựng 2 depot gồm depot Cổ Loa và depot Hạ Long, trong đó khu vực depot Hạ Long bố trí trạm bảo dưỡng đầu máy toa xe và trạm bảo dưỡng hạ tầng.