Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền TPHCM

Sáng 9/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác lãnh đạo Đảng, Nhà nước có buổi làm việc, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền TPHCM, tặng quà Đảng bộ TPHCM và gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trước thềm Tết Bính Ngọ 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác lãnh đạo Đảng, Nhà nước có buổi làm việc, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền TPHCM (Ảnh: Hoàng Quy).

Buổi làm việc có sự tham dự của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Chánh Văn Phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Phó Thủ tướng Mai Văn Chính; Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cùng lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng bộ, chính quyền TPHCM (Ảnh: Hoàng Quy).

Tiếp đón Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác, về phía lãnh đạo TPHCM có Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết; cùng các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Thành ủy viên...

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hoàng Quy).

Trước buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư tại nhà riêng. Tại buổi thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần thăm hỏi sức khỏe và trao quà tết đến nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư.

Dịp này, lãnh đạo TPHCM chỉ đạo địa phương hỗ trợ một căn hộ chung cư để nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư thuận tiện sinh hoạt, an tâm tiếp tục thực hiện các đề tài mới; đồng thời hỗ trợ một bộ máy tính để ông có điều kiện làm việc, tiếp tục đóng góp trí tuệ cho thành phố.