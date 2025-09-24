Quy định mới về thẩm quyền kỷ luật cán bộ đã thôi việc, nghỉ hưu

Quy định này được đề cập trong Nghị định số 251 Chính phủ vừa ban hành, nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 172 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

Nội dung được sửa đổi, bổ sung lần này liên quan đến thẩm quyền và trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu.

Về thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu

Nghị định số 251 quy định như sau:

1- Trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ, chức danh thì cấp có thẩm quyền bầu, phê chuẩn, quyết định phê duyệt kết quả bầu cử, bổ nhiệm hoặc chỉ định giữ chức vụ, chức danh cao nhất ra quyết định xử lý kỷ luật (trừ trường hợp quy định tại mục 3, 4 bên dưới).

Trong trường hợp này, cấp có thẩm quyền quyết định việc xử lý đối với các chức vụ, chức danh khác có liên quan.

Ảnh minh họa.

2- Trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì cấp có thẩm quyền bầu, phê chuẩn, quyết định phê duyệt kết quả bầu cử, bổ nhiệm hoặc chỉ định giữ chức vụ, chức danh, ra quyết định xử lý kỷ luật (trừ trường hợp quy định tại mục 3, 4 bên dưới).

3- Đối với người giữ chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính Nhà nước do Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn, Thủ tướng sẽ ra quyết định xử lý kỷ luật.

4- Đối với người giữ chức vụ, chức danh do Quốc hội bầu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra quyết định xử lý kỷ luật.

Về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu

Nghị định nêu rõ, cán bộ đã thôi việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm và đã có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền, căn cứ vào quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền, cơ quan tham mưu về công tác cán bộ sẽ đề xuất hình thức kỷ luật, thời điểm xử lý kỷ luật và thời gian thi hành kỷ luật.

Trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý kỷ luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu sẽ đề xuất hình thức kỷ luật, thời điểm xử lý kỷ luật và thời gian thi hành kỷ luật, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý kỷ luật của Thủ tướng, nghị định của Chính phủ nêu rõ cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng cán bộ trước thời điểm thôi việc, nghỉ hưu sẽ đề xuất hình thức kỷ luật, thời điểm xử lý kỷ luật và thời gian thi hành kỷ luật.

Nội dung này sau đó được báo cáo Thủ tướng, đồng thời gửi tới Bộ Nội vụ để thẩm định, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Nếu chưa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong quá trình công tác, cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật quy định ở trên quyết định việc xử lý kỷ luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Theo nghị định của Chính phủ, cấp có thẩm quyền sẽ ra quyết định xử lý kỷ luật.

Những quy định mới liên quan thẩm quyền, trình tự thủ tục xử lý kỷ luật với cán bộ đã thôi việc, nghỉ hưu này có hiệu lực từ ngày 23/9.