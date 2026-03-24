Xem xét thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương
(Dân trí) - Tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là một trong những nội dung được Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thảo luận trong ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 2.
Ngày 24/3, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ hai.
Buổi sáng, Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV; Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng, cũng được cho ý kiến trong phiên thảo luận này.
Sau đó, thời gian còn lại của buổi sáng và buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ để thảo luận và cho ý kiến về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030.
Trung ương cũng đồng thời cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026-2030.
Trong ngày làm việc thứ hai, các Ủy viên Trung ương cũng thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.
Nội dung tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cũng được Ban Chấp hành Trung ương xem xét.
Đồng Nai hiện là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ.
Sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Phước, Đồng Nai nằm trong top đầu cả nước với quy mô dân số đứng thứ 3 (chỉ sau TPHCM và Hà Nội) - khoảng hơn 4,4 triệu người.
Tỉnh có diện tích hơn 12.737km², đứng thứ 9 cả nước. Quy mô nền kinh tế khoảng 676.733 tỷ đồng, tương đương 26 tỷ USD, đứng thứ 4/34 tỉnh, thành (chỉ sau TPHCM, Hà Nội và Hải Phòng).
Tỉnh Đồng Nai là trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, là cửa ngõ liên vùng, là “thủ phủ” công nghiệp lớn nhất cả nước.
Với vị trí này, địa phương trở thành trục hành lang kinh tế quan trọng, có mạng lưới giao thông đa dạng, đa phương thức (hàng không, đường bộ, đường sắt, đường thủy).
Điển hình, Đồng Nai có sân bay quốc tế Long Thành là cửa ngõ hàng không quốc tế, còn cảng Phước An là trung tâm cảng biển lớn hàng đầu cả nước.