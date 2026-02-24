Tổng Bí thư: “Tuyệt đối không du xuân kéo dài, lơ là nhiệm vụ”

Tinh thần chỉ đạo này được Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt khi chủ trì cuộc họp Ban Bí thư sáng 24/2, cho ý kiến về báo cáo một số tình hình nổi bật triển khai thực hiện Chỉ thị 55 của Ban Bí thư liên quan việc tổ chức Tết Bính Ngọ 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, đảm bảo cho nhân dân đón Tết tươi vui, đầm ấm, nghĩa tình, an ninh, an toàn, tạo khí thế tốt đẹp bước vào năm mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Ban Bí thư cho ý kiến về báo cáo tình hình tổ chức Tết Bính Ngọ 2026 (Ảnh: TTXVN).

Tuy nhiên, Tổng Bí thư lưu ý nhiệm vụ phía trước rất nặng nề, cả hệ thống chính trị phải bắt tay ngay vào công việc; khẩn trương đưa mọi hoạt động trở lại với nhịp độ bình thường, không để chậm trễ công việc.

Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy, chính quyền phải tổ chức làm việc nghiêm túc ngay từ đầu năm, tuyệt đối không được để tình trạng du xuân kéo dài, lơ là nhiệm vụ, không để tâm lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi” tồn tại trong hệ thống chính trị.

Theo Tổng Bí thư, cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu gương nói đi đôi với làm, tạo khí thế làm việc khẩn trương, trách nhiệm ngay từ đầu năm và chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra tình trạng trì trệ, chậm giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Riêng trong quý đầu tiên năm 2026, Tổng Bí thư đề nghị phải hoàn thành việc quán triệt và triển khai xây dựng, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV trong toàn Đảng; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 15/3 tới.

Bên cạnh đó, theo Tổng Bí thư, cần hoàn thành các công việc nội dung để tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và hoàn thiện các nội dung chương trình tổ chức thành công kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: TTXVN).

Tổng Bí thư nhấn mạnh phải đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công, khơi thông các nguồn lực tăng trưởng.

Tổng Bí thư lưu ý cần nắm chắc tình hình thị trường lao động, việc làm sau Tết, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, phấn đấu và đạt vượt chỉ tiêu ngay từ những ngày đầu tháng, đầu quý của năm 2026.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, qua đó duy trì và phát huy khí thế phấn khởi trong toàn xã hội, niềm tin trong nhân dân, để quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2026.