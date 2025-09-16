Tổng Bí thư: “Liên thông các tuyến bệnh viện, giảm chi phí cho người bệnh”

Mục tiêu Bộ Chính trị đặt ra trong nghị quyết đột phá về phát triển y tế, theo Tổng Bí thư Tô Lâm, là tăng tuổi thọ khỏe mạnh, giảm chi trả cho người bệnh, củng cố y tế cơ sở và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Sáng 16/9, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc để quán triệt và triển khai thực hiện 4 nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết số 59 về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 70 về Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71 về Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72 về Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Xây dựng cơ chế thị trường điện cạnh tranh, minh bạch

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của 4 nghị quyết là chuyển nhanh từ “ban hành chủ trương” sang “quản trị thực thi”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo.

“Mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm biến nội dung các nghị quyết thành công việc hằng ngày, thành chương trình hành động cụ thể, có nguồn lực, có thời hạn, có chỉ số đo lường, có giám sát và giải trình”, Tổng Bí thư yêu cầu.

Tổng Bí thư cũng gợi mở một số định hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của từng nghị quyết.

Đối với Nghị quyết 59, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh hội nhập quốc tế là động lực chiến lược trên cơ sở nội lực có vai trò quyết định, gia tăng nội lực đi đôi với tranh thủ ngoại lực, gắn kết chặt chẽ hội nhập với bảo vệ lợi ích quốc gia, vừa hợp tác, vừa đấu tranh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị quán triệt 4 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị (Ảnh: Đoàn Bắc).

Bên cạnh đó, nghị quyết cũng xác định chuyển từ tư duy tiếp nhận sang tư duy đóng góp, từ vị thế một quốc gia đi sau sang trạng thái một quốc gia vươn lên, tiên phong vào những lĩnh vực mới.

Cũng theo Tổng Bí thư, cần đẩy mạnh thu hút FDI chất lượng cao, nhất là các tập đoàn lớn toàn cầu, có vai trò dẫn dắt một số chuỗi cung ứng quan trọng như công nghệ thông tin, viễn thông, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo...;

Bộ Chính trị cũng khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh có hiệu quả ở nước ngoài, xây dựng các thương hiệu quốc gia mang tầm quốc tế.

Với Nghị quyết 70, Tổng Bí thư nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi là hệ thống năng lượng phải an toàn, ổn định, có dự phòng tin cậy; cung cấp đủ cho sản xuất và đời sống; chuyển dịch theo hướng xanh, phát thải thấp; vận hành thông minh trên nền tảng số và đảm bảo chi phí hợp lý, minh bạch.

“Từ nay đến 2030, chúng ta phấn đấu dự phòng công suất tối thiểu 15%, giảm tổn thất điện năng đáng kể; tăng tỷ trọng năng lượng sạch phù hợp quy hoạch; xây dựng các cơ chế thị trường điện cạnh tranh, minh bạch, có lộ trình vững chắc”, Tổng Bí thư nói.

Về giải pháp, Tổng Bí thư đề cập 10 nhóm trọng điểm, trong đó có việc đầu tư mạnh mẽ truyền tải và lưu trữ - nhất là các tuyến 500kV, lưới thông minh, thí điểm hệ thống lưu trữ năng lượng tại các nút nghẽn.

Tổng Bí thư định hướng phát triển thị trường điện cạnh tranh theo lộ trình, chuẩn hóa cơ chế giá tham chiếu dài hạn, nâng cao minh bạch.

Một giải pháp được lãnh đạo Đảng lưu ý là bảo vệ nhóm dân cư dễ bị tổn thương và bảo đảm điện cho công nghiệp nền tảng thông qua các gói hỗ trợ mục tiêu, có thời hạn, minh bạch nguồn bù.

Giảm bệnh thành tích, chống dạy thêm tràn lan

Với Nghị quyết 71, Tổng Bí thư khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, động lực then chốt để phát triển đất nước. Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư, bồi đắp, nâng cao “nguyên khí quốc gia”, chính là đầu tư cho tương lai của dân tộc.

“Đây là lĩnh vực then chốt của mọi then chốt, là động lực căn cơ của tăng năng suất, bứt phá năng lực cạnh tranh quốc gia, nuôi dưỡng khát vọng phát triển”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của 4 nghị quyết là chuyển nhanh từ “ban hành chủ trương” sang “quản trị thực thi” (Ảnh: Đoàn Bắc).

Trong những giải pháp chủ đạo được đưa ra, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần xây dựng chuẩn đầu ra quốc gia theo bậc học, nghề; triển khai kiểm định bắt buộc.

Lãnh đạo Đảng cũng yêu cầu đổi mới chương trình và đánh giá, giảm bệnh thành tích, chống dạy thêm tràn lan; triển khai đánh giá chuẩn hóa, chú trọng kỹ năng cốt lõi.

Đi kèm với đó cần có chính sách đột phá cho đội ngũ nhà giáo; thúc đẩy tự chủ đại học đi đôi trách nhiệm giải trình; nâng cấp giáo dục nghề nghiệp gắn chuỗi cung ứng, học thật - làm thật theo mô hình kép.

Để chuyển đổi số trong giáo dục, Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng học liệu mở quốc gia, hồ sơ học tập điện tử suốt đời, nền tảng thi cử an toàn, bảo đảm an ninh dữ liệu.

Đặc biệt, cần quan tâm hỗ trợ nhóm yếu thế bằng những giải pháp phù hợp; có quỹ phát triển kỹ năng, cơ chế đặt hàng đào tạo theo nhu cầu vùng - ngành…

Khuyến khích xây dựng các trung tâm dưỡng lão cho người già

Với Nghị quyết 72, Tổng Bí thư định hướng “Dự phòng là then chốt - Cơ sở là nền tảng - Nhân dân là trung tâm”.

Mục tiêu được Tổng Bí thư nhấn mạnh là tăng tuổi thọ khỏe mạnh, giảm chi trả cho người bệnh, số hóa hệ thống, củng cố y tế cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người bệnh.

Về giải pháp, Tổng Bí thư yêu cầu tăng cường y tế dự phòng và sức khỏe cộng đồng. “Hôm nay ở triển lãm tôi thấy chúng ta đã chú trọng phát triển vaccine. Đây là những giải pháp rất hiệu quả, rẻ nhất, nhiều người được sử dụng nhất vì phòng bệnh hơn chữa bệnh. Làm được việc này ngành y tế và các bác sĩ cũng sẽ nhàn hơn”, Tổng Bí thư chia sẻ.

Một giải pháp quan trọng khác Tổng Bí thư đề cập là phát triển y tế cơ sở và bác sĩ gia đình theo hướng nâng cấp trạm y tế, triển khai gói dịch vụ cơ bản, liên thông các tuyến bệnh viện.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan một số gian hàng trưng bày về thành tựu y tế (Ảnh: Quang Vinh).

Theo Tổng Bí thư, vừa rồi mô hình bác sĩ gia đình đã được làm rất tốt, không những trong khám chữa bệnh mà trong cả tư vấn chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.

Tổng Bí thư dẫn chứng việc tư vấn ngay những giải pháp đơn giản, hiệu quả nhất như vận động thể dục, thể thao. Ông cũng khuyến khích định hướng xây dựng các trung tâm dưỡng lão cho người già.

“Một người già 70-80 tuổi hàng ngày có con đi làm, cháu đi học, ở nhà rất cô đơn, có khi không vận động gì cả. Nếu có trung tâm dưỡng lão với dịch vụ sáng đón đi, chiều đưa về, họ có thể đến đó gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, nói chuyện về thể thao, âm nhạc hay văn hóa, văn nghệ thì rất hay”, Tổng Bí thư gợi ý Bộ Y tế hoặc Bộ Nội vụ có thể phân công, kết hợp để thí điểm chính sách này.

Theo Tổng Bí thư, đó là những bước đi chủ động để có thể kéo dài tuổi thọ của người dân.

Để phát triển đột phá về y tế, Tổng Bí thư cũng nhắc đến giải pháp bảo hiểm y tế toàn dân đi đôi chi trả theo giá trị nhằm mở rộng quyền lợi, giảm chi phí cho người bệnh.

Tổng Bí thư yêu cầu phát huy tự chủ bệnh viện có kiểm soát, giá dịch vụ theo chi phí thực, công khai chất lượng, mua sắm tập trung minh bạch, chống lợi ích nhóm.

Đi kèm với đó, cần bảo đảm an ninh dược, trang thiết bị, vaccine theo hướng đấu thầu điện tử, khuyến khích sản xuất trong nước đạt chuẩn quốc tế.

Phát triển nhân lực y tế cũng là giải pháp quan trọng được Tổng Bí thư lưu ý, thông qua việc đảm bảo chế độ đãi ngộ, liên thông đào tạo - hành nghề và cơ chế thu hút nhân lực y tế về cơ sở.

Khái quát lại, Tổng Bí thư nhấn mạnh động lực phát triển mới của đất nước hình thành từ chính các mối liên kết hữu cơ giữa các nghị quyết.

Hội nhập quốc tế là cánh cửa vươn ra thế giới. Năng lượng ổn định và xanh là điều kiện cần cho sản xuất, cho trường học, bệnh viện. Giáo dục - đào tạo chất lượng cao cung cấp đội ngũ kỹ sư hệ thống, bác sĩ, nhà quản trị dịch vụ công tương lai.

Y tế hiện đại, dự phòng vững, chăm sóc tốt giúp người dân khỏe mạnh để học, để làm, để sáng tạo.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt 4 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị (Ảnh: Quang Vinh).

“Những trụ đỡ này được củng cố đồng thời bằng thể chế thông suốt, kỷ luật thực thi nghiêm, dữ liệu dẫn dắt và phân bổ nguồn lực thông minh. Khi từng bánh răng vận hành đúng nhịp, cỗ máy phát triển quốc gia sẽ tăng tốc bền bỉ”, Tổng Bí thư khẳng định.

Tổng Bí thư đề nghị mỗi bộ, ngành, địa phương, mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên bắt tay ngay vào việc với tinh thần “nói đi đôi với làm”, “việc hôm nay không để ngày mai”. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả, không đùn đẩy, không né tránh.

"Từng quý, từng năm, chúng ta kiểm điểm nghiêm túc, công khai minh bạch, khen thưởng xứng đáng người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời xử lý nghiêm sai phạm, tiêu cực", Tổng Bí thư quán triệt.