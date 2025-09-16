Cần chi bao nhiêu tiền để miễn viện phí và khám sức khỏe định kỳ toàn dân?

Thông tin này được Phó Thủ tướng Lê Thành Long cung cấp tại Hội nghị toàn quốc quán triệt 4 nghị quyết của Bộ Chính trị sáng 16/9, khi báo cáo những nội dung trọng tâm, cốt lõi trong Nghị quyết số 72 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Miễn phí khám sức khỏe định kỳ và miễn viện phí ở mức cơ bản

Một trong những mục tiêu quan trọng được Phó Thủ tướng đề cập là người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khoẻ toàn diện.

Theo đó, từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long báo cáo những nội dung trọng tâm, cốt lõi trong Nghị quyết số 72 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân (Ảnh: Quang Vinh).

Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình.

Nghị quyết của Bộ Chính trị cũng nêu mục tiêu 100% trạm y tế cấp xã được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân lực theo chức năng, nhiệm vụ. Đến năm 2027 mỗi trạm có ít nhất 4-5 bác sĩ; tăng tỷ lệ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế cấp xã lên trên 20%.

Một mục tiêu khác, theo Phó Thủ tướng, đến năm 2026, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số, đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.

Trong hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp đề ra, Phó Thủ tướng nhắc tới việc nâng cao y đức, phát triển nhân lực y tế chất lượng, đồng bộ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và hội nhập quốc tế.

Trong đó, điều quan trọng là đổi mới toàn diện phong cách, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, người bệnh; ưu tiên bố trí, huy động nguồn lực, có cơ chế chính sách vượt trội để phát triển nhân lực y tế.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần thực hiện chính sách ưu đãi tương xứng với nghề y; đẩy mạnh cải cách tài chính y tế và phát triển hiệu quả, bền vững chính sách bảo hiểm y tế.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan một số gian hàng trưng bày về thành tựu y tế (Ảnh: Quang Vinh).

Theo Phó Thủ tướng, cần ưu tiên bố trí và bảo đảm mức tăng chi ngân sách Nhà nước hằng năm cho y tế; triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm một lần và miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi bảo hiểm y tế.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh phát triển y tế tư nhân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển y tế.

Ngân sách có thể cân đối được cho các chính sách đột phá về y tế

Báo cáo thêm về chi phí cho những chính sách quan trọng được Bộ Chính trị đề ra trong Nghị quyết 72, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết nguồn này đã được Bộ Y tế tính toán bước đầu. Trong đó có 3 nhóm chính sách quan trọng.

Nhóm thứ nhất về phụ cấp ưu đãi nghề ở các mức khác nhau cho các đối tượng khác nhau là nhân viên y tế, đặc biệt nhân viên y tế làm việc tại các cơ sở y tế công lập ở vùng sâu vùng xa, Bộ Y tế dự kiến cần chi 4.335 tỷ đồng/năm.

“Đây là mức vượt trội hơn so với mức hiện hành đang chi trả và mức này chúng ta cân đối được”, Phó Thủ tướng nói.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt 4 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị (Ảnh: Quang Vinh).

Nhóm thứ hai là kinh phí khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc cho người dân. Phó Thủ tướng cho biết nếu tính Việt Nam có 100 triệu dân, mỗi lần khám sức khỏe hết 300.000 đồng thì cần 30.000 tỷ đồng.

Trong đó, khoảng 16 triệu người lao động khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc sẽ do người sử dụng lao động chi trả (chi phí tổng khoảng 4.800 tỷ đồng). “Như vậy, Nhà nước cần chi 25.200 tỷ đồng cho chính sách này mỗi năm”, Phó Thủ tướng thông tin.

Nhóm kinh phí thứ ba liên quan chính sách miễn viện phí cho toàn dân. Phó Thủ tướng nhấn mạnh các nước rất thận trọng khi tính toán miễn viện phí và mỗi nước đều có cách tính toán khác nhau, song chủ yếu đi theo mạch thu BHYT.

Ông cho biết theo số liệu năm 2024, quỹ BHYT thanh toán khoảng 140.000 tỷ đồng, người bệnh tự chi trả khoảng 21.545 tỷ đồng.

Nếu tính như vậy, từ năm 2026, tối đa Nhà nước phải chi 21.545 tỷ/năm. Hiện nay kết dư BHYT còn khoảng 50.000 tỷ đồng, tạm đủ cho 2 năm đầu thực hiện chính sách, còn sau đó phải tính toán lộ trình tăng thu BHYT để cân đối dần”, Phó Thủ tướng thông tin.

Ông khẳng định Chính phủ và Bộ Y tế đã tính toán tương đối kỹ, nhận thấy việc triển khai các chính sách này là khả thi và ngân sách có thể cân đối được trong thời gian tới.