Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Cụ thể, tại Quyết định số 389 ngày 7/3, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, ngày 4/3, tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã được HĐND tỉnh Ninh Bình tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% số phiếu tán thành.

Ông Nguyễn Thanh Bình sinh năm 1974, quê xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên; trình độ Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, ông từng đảm nhiệm các vị trí: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên; Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên (cũ); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Thanh Bình, tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Trường Giang).

Đồng thời, tại Quyết định số 387 ngày 7/3, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Huy Tuấn.

Trước đó, ngày 2/3/2026, tại hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Huy Tuấn đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 với số phiếu tuyệt đối 100%.

Ông Trần Huy Tuấn sinh năm 1974, quê gốc tỉnh Yên Bái nay thuộc tỉnh Lào Cai; là kỹ sư Thủy lợi, cử nhân Kinh tế chính trị, Thạc sỹ Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Ông từng giữ nhiều vị trí tại tỉnh Yên Bái (cũ) như: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và sau đó là Bí thư Tỉnh ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.