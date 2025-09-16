“Giá năng lượng phải minh bạch, không thực hiện bù chéo”

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị quyết 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến 2030, tầm nhìn đến 2045, được Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị báo cáo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, sáng 16/9.

Ông cho biết Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị có nhiều cách tiếp cận mới, mà trước hết là việc xác định rõ an ninh năng lượng là một bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia, gắn trực tiếp với ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị báo cáo những nội dung quan trọng trong Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng Quốc gia đến 2030, tầm nhìn đến 2045 (Ảnh: Quang Vinh).

Nghị quyết 70 cũng thể hiện tầm tư duy chiến lược khi chuyển từ quan niệm “bảo đảm cung ứng” sang “bảo đảm vững chắc và chủ động an ninh năng lượng” với tầm nhìn chiến lược, dài hạn, đa chiều.

Đặc biệt, theo ông Nghị, Bộ Chính trị nhấn mạnh việc phát triển năng lượng phải phù hợp với thể chế kinh tế thị trường theo hướng phát triển thị trường năng lượng đồng bộ, cạnh tranh, minh bạch, xóa bỏ cơ chế bù chéo, điều chỉnh giá năng lượng theo thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Bộ Chính trị cũng khuyến khích mạnh mẽ các thành phần kinh tế, nhất là khu vực tư nhân, tham gia toàn diện vào phát triển năng lượng.

Thông tin về những nội dung cơ bản của Nghị quyết 70, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề cập 5 nhóm quan điểm chỉ đạo; các nhóm mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn.

Trong đó, một trong những giải pháp quan trọng được ông Nghị nhấn mạnh là quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn thể chế cho các dự án năng lượng; tạo cơ chế vượt trội thu hút, triển khai các dự án năng lượng quan trọng, cấp bách.

Bên cạnh đó, cần công khai danh mục dự án, thực hiện có chọn lọc cơ chế đấu thầu cạnh tranh kết hợp với giao thực hiện các dự án năng lượng có quy mô lớn, tại khu vực nhạy cảm về an ninh - quốc phòng; kiểm soát chặt việc ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp PPA; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm trong đầu tư, mua sắm, đấu thầu, triển khai các dự án năng lượng, nhất là nguồn điện và lưới điện truyền tải.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt 4 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị (Ảnh: Quang Vinh).

Một định hướng quan trọng khác, theo ông Nghị, là giá năng lượng phải minh bạch do thị trường quyết định, có sự quản lý của Nhà nước, không thực hiện bù chéo. Nhà nước điều tiết hợp lý thông qua công cụ thị trường và có chính sách bảo đảm an sinh xã hội.

Để phát triển nguồn cung và hạ tầng năng lượng, ông Nghị cho biết cần xây dựng kịch bản, lộ trình bảo đảm năng lượng đến 2030, tầm nhìn 2045, đa dạng hóa nguồn cung, ưu tiên phát triển nội địa, giảm phụ thuộc nhập khẩu.

Một nhóm giải pháp khác được Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề cập là tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội, khuyến khích mạnh mẽ khu vực tư nhân tham gia phát triển năng lượng.

Để đảm bảo thị trường điện cạnh tranh, theo ông Nghị, cần thực hiện hiệu quả cơ chế mua bán điện trực tiếp, đồng thời tăng cường quyền lựa chọn của khách hàng sử dụng điện trong việc tiếp cận và lựa chọn đơn vị cung cấp điện phù hợp với nhu cầu.