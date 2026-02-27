Tổng Bí thư ký quyết định lập Ban Chỉ đạo Trung ương phát triển văn hóa

Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký Quyết định số 07 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam (Ban Chỉ đạo).

Theo quyết định vừa ban hành, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Hai Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tổng Bí thư Tô Lâm (Ảnh: Hồng Phong).

Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo là ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Quyết định của Tổng Bí thư cũng nêu rõ Ban Chỉ đạo gồm các Ủy viên:

1. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết

2. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng

3. Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh

4. Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị

5. Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài

6. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung

7. Phó Thủ tướng Mai Văn Chính

8. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

9. Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng

10. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng

11. Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình

12. Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng

13. Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh

14. Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung

15. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn

16. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

17. Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh

18. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an

19. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

20. Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà

21. Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh

22. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.