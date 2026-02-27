Tổng Bí thư ký quyết định lập Ban Chỉ đạo Trung ương phát triển văn hóa
(Dân trí) - Theo quyết định do Tổng Bí thư ký ban hành, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hoá Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký Quyết định số 07 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam (Ban Chỉ đạo).
Theo quyết định vừa ban hành, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Trưởng Ban Chỉ đạo.
Hai Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo là ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Quyết định của Tổng Bí thư cũng nêu rõ Ban Chỉ đạo gồm các Ủy viên:
1. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết
2. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng
3. Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh
4. Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị
5. Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài
6. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung
7. Phó Thủ tướng Mai Văn Chính
8. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn
9. Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng
10. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng
11. Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình
12. Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng
13. Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh
14. Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung
15. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn
16. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng
17. Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh
18. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an
19. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
20. Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà
21. Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh
22. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.