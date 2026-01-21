Ba định hướng lớn phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa Việt Nam

Chiều 21/1, tại Đại hội XIV của Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trình bày tham luận với chủ đề "Phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa và con người Việt Nam - Nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới".

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Văn hóa Việt Nam là kết tinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong tiến trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, là nguồn lực nội sinh quan trọng hun đúc trí tuệ, tâm hồn, khí phách và bản lĩnh của con người Việt Nam.

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định vị trí đặc biệt của văn hóa.

Đề cương về Văn hóa năm 1943 - cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về văn hóa đã xác lập văn hóa là một trong ba mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, thể hiện tư duy, tầm nhìn và sự quan tâm sâu sắc của Đảng trong phát triển văn hóa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Văn hóa phải hướng đến quốc dân thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ; văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi".

Thực hiện tư tưởng của Người, xuyên suốt các kỳ đại hội, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư đều nhấn mạnh văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng (Ảnh: TTXVN).

Xây dựng nền văn hóa Việt Nam phát triển toàn diện hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, tính nhân văn, dân chủ và khoa học.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, kinh tế phát triển, chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng và an ninh được giữ vững là tiền đề để xây dựng và phát triển văn hóa và con người.

Ngược lại, văn hóa là nền tảng, là động lực của sự phát triển kinh tế, chính trị và xã hội. Bởi văn hóa bắt nguồn từ yếu tố nguồn lực con người với những phẩm chất đạo đức, tài năng và trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.

Con người đã làm nên tất cả, chính bàn tay và khối óc của con người Việt Nam là yếu tố quyết định chất lượng, chiều sâu và tính bền vững của sự phát triển.

Quan điểm này đã được làm sâu sắc trong các nghị quyết của Trung ương và đã khẳng định rõ nét qua các nhiệm kỳ đại hội, đồng thời tiếp tục được kế thừa và phát triển trong Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV, khi Đảng ta tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất, đặt văn hóa và con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển.

Để phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới, tại tham luận, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu 3 định hướng lớn và 6 giải pháp.

Về 3 định hướng lớn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng việc phát triển văn hóa con người là nền tảng, là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bên cạnh đó, ông cũng nêu rõ văn hóa và con người là hai yếu tố có tác động gắn bó mật thiết với nhau. Văn hóa bắt đầu từ yếu tố của con người.

Văn hóa trong kỷ nguyên mới lấy hạnh phúc của nhân dân và sự trường tồn của dân tộc làm mục tiêu cao nhất. Văn hóa là một mặt trận, xây dựng và phát triển văn hóa là một sự nghiệp cách mạng lâu dài đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì.

Về 6 giải pháp cụ thể, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cần đổi mới mạnh mẽ, toàn diện tư duy, thống nhất nhận thức về phát triển văn hóa; hoàn thiện thể chế theo hướng kiến tạo, giải phóng và khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa và con người; xác định đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho sự phát triển bền vững của đất nước, cho tương lai của dân tộc.

Coi phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo là động lực tăng trưởng mới, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GDP, tạo việc làm và nâng cao chất lượng, gia tăng sức mạnh mềm quốc gia,...