Ông Trịnh Văn Quyết: Khắc phục việc "chú trọng kinh tế, coi nhẹ văn hóa"

Đây là nội dung quan trọng thuộc Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị, được Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết quán triệt tại Hội nghị toàn quốc do Ban Bí thư tổ chức, sáng 25/2.

Về những vấn đề mới, trọng tâm, cốt lõi trong Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh Nghị quyết 80 không chỉ xác định văn hóa là “nền tảng tinh thần” mà phải trở thành nền tảng vững chắc của sự phát triển đất nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết (Ảnh: Minh Châu).

Bộ Chính trị đồng thời nêu yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn và đòi hỏi văn hóa phải thấm sâu từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường tới quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Từ những bất cập trong thực tiễn khi hành vi thiếu văn hóa chưa được ngăn chặn hiệu quả, thậm chí gia tăng đáng lo ngại, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết lần đầu tiên, Nghị quyết của Bộ Chính trị đã đưa hai phạm trù mới về văn hóa, gồm văn hóa là “trụ cột” và là “hệ điều tiết” cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

“Cùng với chính trị, kinh tế, xã hội thì văn hóa trở thành một trong bốn trụ cột của sự phát triển. Hai luận điểm “văn hóa là nền tảng” và “văn hóa là trụ cột” của sự phát triển đã khẳng định một tầm nhìn mới, vừa kế thừa các quan điểm trước đó, vừa có tính đột phá trong nhận thức lý luận về văn hóa thời kỳ phát triển mới của dân tộc”, ông Trịnh Văn Quyết khẳng định.

Thực hiện tư tưởng ấy, ông nhấn mạnh phải kiên quyết khắc phục khuynh hướng chỉ chú trọng tăng trưởng kinh tế đơn thuần mà coi nhẹ xây dựng văn hóa, xây dựng con người.

Cũng vì thế, Nghị quyết 80 đã đặt văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội. “Điều này, thể hiện một tầm nhìn mới, chỉ ra chất lượng và vị thế của văn hóa trong việc định vị quốc gia”, theo lời ông Trịnh Văn quyết.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Minh Châu).

Đề cập điểm cốt lõi và mới trong Nghị quyết 80, ông Quyết cho biết Bộ Chính trị đã đề ra mục tiêu chung của ngành công nghiệp văn hóa là đẩy mạnh phát triển, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp công nghiệp văn hóa, nghệ thuật sáng tạo; hướng tới đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và 9% vào năm 2045, hình thành 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa.

Nghị quyết cũng xác định chủ trương bảo đảm nguồn lực tương xứng cho phát triển văn hóa, bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách Nhà nước hằng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn.

Điểm này, theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, là một đột phá lớn, chưa từng có trong đầu tư văn hóa bởi thực tiễn, đầu tư cho lĩnh vực này cao nhất mới đạt trên 1,7%.

Ông Trịnh Văn Quyết cũng lưu ý ba thành tố cực kỳ quan trọng để phát triển văn hóa, đó là phát triển hạ tầng, huy động, sử dụng các nguồn lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóa.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng mỗi nhiệm vụ cụ thể thực sự là một thách thức lớn và khó, cần một tư duy đột phá và một kế hoạch dài hạn, khẩn trương, kiên quyết và kiên trì trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

“Thực hiện trọn vẹn, hiệu quả cao khát vọng, mục tiêu, các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết 80, chắc chắn chúng ta sẽ tạo ra được vị thế và tầm vóc mới của nền văn hóa Việt Nam hiện đại, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đóng góp trực tiếp cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước và góp phần xứng đáng vào dòng chảy văn minh nhân loại”, ông Quyết khẳng định.