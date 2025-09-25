Tổng Bí thư khẳng định lời cam kết trước nhân dân “nói đi đôi với làm”

Chiều 25/9, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Thường trực các Tiểu ban Đại hội XIV của Đảng cho ý kiến tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Tại buổi làm việc, Thường trực các Tiểu ban Đại hội XIV của Đảng đã báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị các Văn kiện để báo cáo Bộ Chính trị và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XIII, gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị; dự thảo Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới ở Việt Nam; dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: TTXVN).

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Văn kiện Đại hội XIV của Đảng với hai trụ cột là Báo cáo chính trị và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031, phải là lời cam kết mạnh mẽ của Đảng trước nhân dân về một giai đoạn phát triển mới.

Đó là giai đoạn phát triển ổn định vững chắc để bứt phá; hiện đại, bao trùm, bền vững; vừa bảo đảm an ninh tổng hợp, vừa mở rộng không gian phát triển trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và chuyển đổi tiêu chuẩn toàn cầu.

Để làm được điều đó, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cần thể hiện rõ ba lớp định hướng.

Một là lớp nền tảng - tư duy phát triển thế hệ mới với bốn chuyển đổi chiến lược.

Hai là lớp kết cấu - năm trụ cột an ninh nền tảng tạo lá chắn trước cú sốc, trước sự biến đổi hay những tác động và nguy cơ phải đối mặt.

Ba là lớp vận hành - chương trình hành động có thể kiểm đếm theo từng chủ thể thực hiện, nguồn lực, trách nhiệm và thời hạn cụ thể.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Thường trực các Tiểu ban Đại hội XIV của Đảng cho ý kiến tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: TTXVN).

Tổng Bí thư yêu cầu tổng kết 40 năm đổi mới phải chỉ ra được những bài học cốt lõi, đổi mới có nguyên tắc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổng Bí thư cũng lưu ý việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động hội nhập và nắm bắt cơ hội của chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tái cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu.

Yêu cầu dự thảo Văn kiện cần bổ sung những điểm mới, Tổng Bí thư đề nghị thành viên Tiểu ban Văn kiện khẩn trương hoàn thiện các văn bản, phấn đấu để Văn kiện Đại hội XIV của Đảng phải trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động trong toàn hệ thống chính trị, khơi dậy khát vọng phát triển.

“Chúng ta sẽ biến Văn kiện thành công cụ lãnh đạo và quản trị hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu 2035-2045. Đó cũng là cam kết của chúng ta trước nhân dân: nói đi đôi với làm, kế hoạch đi đôi với hành động, kết quả là thước đo cao nhất”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.