Bộ Chính trị kết luận số lượng thứ trưởng, phó chủ tịch tỉnh sau sáp nhập

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 187 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Kết luận 187 định hướng số lượng cấp phó của các cơ quan của Quốc hội; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Chủ tịch nước, TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước; HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp xã và các cơ quan chuyên môn của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp xã; cấp uỷ cấp xã.

Cấp phó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy các cấp; Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, Cơ quan MTTQ cấp tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cũng được định hướng trong Kết luận 187.

Bộ ngành hợp nhất từ 3 đơn vị, số lượng thứ trưởng không quá 7 người

“Số lượng cấp phó tối đa không quá 50% tổng số biên chế được giao của cơ quan, tổ chức”, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nêu rõ.

Cụ thể, với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương không thực hiện sáp nhập, số lượng thứ trưởng và tương đương, phó chủ tịch HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp xã và số lượng cấp phó đầu mối bên trong cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương, sẽ cơ bản thực hiện theo các quy định hiện hành.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Ảnh: TTXVN).

Cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương chưa có quy định số lượng cấp phó tối đa thì được xác định cụ thể như sau:

Ở Trung ương, số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 5 người; cấp phó các ban, cơ quan của Đảng ở Trung ương thực hiện theo quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Số lượng phó vụ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 3 người.

Số lượng phó trưởng phòng và tương đương tối đa thực hiện theo quy định về số lượng cấp phó của phòng và tương đương thuộc bộ, ngành.

Trường hợp đặc biệt cấp có thẩm quyền quyết định.

Trong khi đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư định hướng ở địa phương sẽ thực hiện theo quy định về số lượng cấp phó của chức danh, chức vụ tương đương thuộc sở, ngành cấp tỉnh, phòng cấp xã.

Với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương thực hiện hợp nhất, sáp nhập, số lượng cấp phó các ban, bộ, ngành Trung ương thành lập mới, cũng được nêu rõ trong kết luận vừa ban hành.

Cụ thể, bộ, ban, ngành chưa có quy định số lượng cấp phó tối đa, trường hợp được hợp nhất, sáp nhập từ hai cơ quan, số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 6 người.

Ban, bộ, ngành được hợp nhất, sáp nhập từ ba cơ quan, số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 7 người.

Với ban, bộ, ngành đã có quy định số lượng cấp phó tối đa: Ban, bộ, ngành được hợp nhất, sáp nhập từ 2 cơ quan thì số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 1 người so với quy định hiện hành.

Ban, bộ, ngành được hợp nhất, sáp nhập từ 3 cơ quan thì số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 2 người so với quy định hiện hành và bảo đảm số lượng thứ trưởng và tương đương của ban, bộ, ngành không vượt quá 7 người.

Số lượng phó chủ tịch các tỉnh, thành được quy định thế nào?

Kết luận 187 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng nêu rõ số lượng phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND tỉnh, thành phố.

Với TPHCM, số lượng phó chủ tịch HĐND TP tối đa không vượt quá 2 người; số lượng phó chủ tịch UBND tối đa không vượt quá 3 người so với quy định hiện hành của địa phương.

Với thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện sáp nhập, nếu thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh, số lượng phó chủ tịch HĐND TP tối đa không vượt quá 1 người.

Hội nghị Trung ương lần thứ 12 khóa XIII (Ảnh: Đoàn Bắc).

Số lượng phó chủ tịch UBND TP tối đa không vượt quá 2 người so với quy định hiện hành của tỉnh, thành phố sáp nhập có phân loại đơn vị hành chính cao nhất hoặc theo phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị của thành phố sau sắp xếp.

TP thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh thì số lượng phó chủ tịch HĐND TP tối đa không vượt quá 2 người; số lượng phó chủ tịch UBND TP tối đa không vượt quá 3 người.

Các tỉnh thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập 2 tỉnh, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quy định số lượng phó chủ tịch HĐND tỉnh tối đa không vượt quá 1 người; phó chủ tịch UBND tỉnh tối đa không vượt quá 2 người.

Còn tỉnh thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập 3 tỉnh, số lượng phó chủ tịch HĐND tỉnh tối đa không vượt quá 1 người; số lượng phó chủ tịch UBND tỉnh tối đa không vượt quá 3 người so với quy định hiện hành của tỉnh sáp nhập có phân loại đơn vị hành chính cao nhất hoặc theo phân loại đơn vị hành chính của tỉnh sau sắp xếp.

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng quy định rõ với ban, sở, ngành của địa phương hợp nhất, sáp nhập từ 2 tỉnh thành, số lượng phó giám đốc sở, phó trưởng phòng và tương đương tối đa không vượt quá 1 người/cơ quan; trường hợp ban, sở, ngành mới hợp nhất, sáp nhập thì số lượng tối đa không vượt quá 2 người/cơ quan so với quy định hiện hành.

Ban, sở ngành của địa phương hợp nhất, sáp nhập từ 3 tỉnh thành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nêu rõ số lượng phó giám đốc sở, phó trưởng phòng và tương đương tối đa không vượt quá 2 người/cơ quan; trường hợp ban, sở, ngành mới hợp nhất, sáp nhập thì số lượng tối đa không vượt quá 3 người/cơ quan so với quy định hiện hành và bảo đảm không vượt quá số lượng cấp phó của cấp trên trực tiếp.