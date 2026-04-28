Toàn cảnh tiến độ dự án Vành đai 3 TPHCM

Sở Xây dựng vừa có báo cáo tổng hợp gửi UBND TPHCM về tình hình thực hiện dự án Vành đai 3 qua địa bàn thành phố và 2 tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh.

Về tiến độ thi công, dự án thành phần 7 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện dẫn đầu với khối lượng đạt khoảng 85,3%. Tại tỉnh Đồng Nai, dự án thành phần 3 đạt khoảng 68% khối lượng. Cả hai dự án này đều được xác định hoàn thành trước ngày 30/6, đáp ứng yêu cầu tiến độ tại Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ.

Vành đai 3 qua địa bàn tỉnh Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Tại địa bàn TPHCM, các dự án thành phần đang có sự chênh lệch về tiến độ. Dự án thành phần 1 (địa bàn TPHCM cũ) đạt khoảng 74,3%. Trong đó, đoạn phía Đông dài 14,7km (TP Thủ Đức cũ) đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/6. Đoạn phía Tây (từ tỉnh lộ 15 đến cầu Kênh Thầy Thuốc) dài 28,6km phải lùi tiến độ đến cuối năm nay.

Dự án thành phần 5 (qua Bình Dương cũ) đạt khoảng 65% khối lượng thi công. Đến mốc 30/6, chủ đầu tư sẽ thông xe kỹ thuật tuyến chính đoạn qua nút giao Tân Vạn, nút giao Bình Chuẩn và cầu Bình Gởi. Riêng các hạng mục phát sinh như thiết kế bổ sung nút giao Tân Vạn và mở rộng cầu Bình Gởi sẽ hoàn thành vào năm 2027.

Theo báo cáo của Ban Giao thông, nhiệm vụ hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/6 là rất khó đảm bảo, do nhiều đoạn cần xử lý nền đất yếu. Thời gian hoàn thành các đoạn này dự kiến trong năm 2026, đáp ứng yêu cầu Nghị quyết 57/2022/QH15 của Quốc hội.

Cầu vượt Vành đai 3 qua quốc lộ 22, xã Hóc Môn (Ảnh: An Huy).

Cũng theo báo cáo của Ban Giao thông, dự án Vành đai 3 TPHCM vẫn đang đối mặt thách thức về nguồn vật liệu. Dự án còn thiếu khoảng 1,3 triệu m3 cát và 2 triệu m3 đá xây dựng. Bên cạnh đó, biến động giá dầu ảnh hưởng đến nguồn cung nhiên liệu sản xuất bê tông nhựa, gây áp lực lên các nhà thầu.

Trong khi đó, dự án thành phần 1A (cầu Nhơn Trạch và đường dẫn) đã thông xe vào ngày 19/8/2025. Hiện, dự án đã được điều chỉnh chủ trương đầu tư để nâng cấp lên quy mô cao tốc 4 làn xe và xây dựng bổ sung đơn nguyên cầu thứ hai, dự kiến khởi công vào quý I/2027 và hoàn thành vào quý IV/2029.

Sơ đồ Vành đai 3 TPHCM (Đồ họa: Ngọc Tân).

Để đảm bảo vận hành đồng bộ toàn tuyến, Sở Xây dựng đề nghị Ban Giao thông TPHCM khẩn trương phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật các hạng mục hệ thống giao thông thông minh (ITS), thu phí tự động không dừng (ETC) và kiểm soát tải trọng xe ngay trong tháng 4. Đồng thời, các đơn vị liên quan đang rà soát quy định để sớm tham mưu phương án thu phí hoàn vốn ngay khi dự án được đưa vào sử dụng.