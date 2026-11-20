Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Công an Hà Nội đã phân luồng, tổ chức giao thông trong các ngày 20, 22 và 24/11.

Thông tin này được Phòng CSGT Hà Nội thông tin vào sáng 20/11.

CSGT phân luồng giao thông (Ảnh: Trần Thanh).

Thời gian, tuyến đường tổ chức hạn chế phương tiện:

Từ 18h30 đến 22h các ngày 20 và 22/11, sẽ hạn chế các phương tiện tham gia giao thông hoạt động trên một số tuyến đường gồm Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ.

Thời gian, tuyến đường tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện:

Từ 17h đến 24h ngày 24/11, sẽ tạm cấm toàn bộ ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg trở lên, ô tô chở khách từ 9 chỗ trở lên và hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ.

Ngoài ra còn có đường Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo), Trịnh Văn Bô.

Trong thời gian trên, Công an Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau: Các phương tiện từ hướng quốc lộ 32 đi hướng Đại lộ Thăng Long sẽ đi qua tỉnh lộ 70 hoặc đường Vành đai III trên cao... và ngược lại.