Vành đai 3 là trục chiến lược, mở không gian phát triển cho Tây Ninh

Tuyến Vành đai 3 qua Tây Ninh đã hoàn thành khoảng 88% khối lượng. Các hạng mục quan trọng cơ bản hoàn tất, dự kiến hoàn thành trong năm nay và chờ kết nối đồng bộ với đoạn qua địa phận TPHCM.

Một số chuyên gia nhận định, dù chiều dài tuyến qua Tây Ninh chỉ hơn 6km, song giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế của địa phương. Đáng chú ý, điểm cuối tuyến là nút giao Mỹ Yên (xã Mỹ Yên), kết nối trực tiếp với cao tốc TPHCM - Trung Lương và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa

Trao đổi với phóng viên Dân trí, KTS Khương Văn Mười, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cho biết, tuyến Vành đai 3 kết nối từ TPHCM đi Tây Ninh là bước đi mang tính chiến lược. Với tuyến đường này, người dân lái ô tô không cần đi xuyên qua trung tâm TPHCM mà có thể di chuyển trực tiếp đến Tây Ninh và các địa phương khác.

Việc kết nối tuyến giao thông này giúp phương tiện lưu thông liên tục, rút ngắn thời gian di chuyển, yếu tố có ý nghĩa rất quan trọng. Điều đó đồng nghĩa với việc vận chuyển hàng hóa trên tuyến đường diễn ra nhanh hơn, không phải dừng chờ; hành khách đi lại cũng thuận tiện tương tự.

Khi tuyến đường được đưa vào vận hành sẽ thúc đẩy kết nối giữa TPHCM, Tây Ninh và các khu vực lân cận. Đây là đầu mối giao thông quan trọng. Khi hoàn thành Vành đai 3 sẽ tạo động lực phát triển kinh tế cho các vùng, đặc biệt là Tây Ninh trong liên kết với các địa phương khác.

Một đoạn Vành đai 3 đoạn giáp TPHCM với Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Khi Tây Ninh phát triển, sẽ hình thành các khu công nghiệp dọc theo trục đường này, góp phần giải quyết việc làm cho người dân trong khu vực và cả vùng rộng lớn hơn.

Chức năng của khu công nghiệp là phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước, gắn với các vùng cung cấp nguyên liệu và đáp ứng nhu cầu của từng khu vực xã hội. Khi các khu công nghiệp hình thành dọc Vành đai 3 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và đi lại của công nhân.

Theo KTS Khương Văn Mười, Tây Ninh có đường biên giới với Campuchia, là cửa ngõ thuận lợi để cung cấp hàng hóa sang nước bạn, đồng thời nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Khi các khu công nghiệp hình thành, cần có trục đường vận chuyển hàng hóa kết nối với tuyến Vành đai 3. Nếu có tuyến đường riêng phục vụ vận chuyển hàng hóa thì càng thuận lợi, hạn chế ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân.

Mỹ Yên là nút giao đặc biệt quan trọng

KTS Khương Văn Mười cho biết, nút giao Mỹ Yên ở Tây Ninh là điểm giao thông đặc biệt quan trọng khi kết nối giữa Vành đai 3 với cao tốc TPHCM - Trung Lương và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Khi Vành đai 3 hoàn thiện, người dân từ miền Tây đi theo cao tốc TPHCM - Trung Lương có thể qua nút giao này để di chuyển sang Đồng Nai với cao tốc Bến Lức - Long Thành hoặc theo Vành đai 3 vào TPHCM một cách thông suốt, không cần đi xuyên qua nội đô, qua đó giảm nguy cơ ùn tắc giao thông.

Đoạn Vành đai 3 qua Tây Ninh dài hơn 6km, nhưng trong tương lai sẽ hình thành thêm tuyến Vành đai 4 với quy mô lớn hơn. Dù chiều dài qua địa bàn không lớn, nhưng vai trò quan trọng là kết nối các trục giao thông nội tỉnh với tuyến Vành đai 3.

Nút giao Mỹ Yên kết nối Vành đai 3 với cao tốc TPHCM - Trung Lương và cao tốc Bến Lức - Long Thành (Ảnh: An Huy).

“Không nhất thiết Vành đai 3 phải đi qua toàn bộ địa bàn Tây Ninh, chỉ cần các trục đường kết nối hiệu quả với tuyến này. Khi đó, hàng hóa từ các địa phương có thể tập kết ra Vành đai 3 và theo trục này vận chuyển thuận lợi đến các khu vực khác”, KTS Khương Văn Mười chia sẻ.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh, cho biết, dự án đường Vành đai 3 qua địa phận tỉnh, đến nay bám sát tiến độ đề ra.

Theo vị này, do tuyến kết nối trực tiếp với TPHCM, việc thông xe toàn tuyến phụ thuộc vào tiến độ phía TPHCM. Trường hợp các đoạn này chưa hoàn thành, tỉnh sẽ xem xét khai thác trước tại một số nút giao.

Ở phần thi công xây lắp, giá trị thực hiện đạt khoảng 1.718/1.950 tỷ đồng, tương đương hơn 88% tổng khối lượng. Nhiều gói thầu chính đạt tiến độ cao: Gói XL1 (xây dựng tuyến chính cao tốc) đạt khoảng 92%, đã hoàn thành nền đường, cầu và phần lớn kết cấu mặt đường; Gói XL2 đạt gần 95%, cơ bản hoàn thiện cầu Tân Bửu và các tuyến song hành.

Bên cạnh đó, Gói XL3 đạt gần 94%, trong đó nút giao cuối tuyến và các nhánh kết nối đã hình thành rõ nét; các hạng mục hoàn thiện như an toàn giao thông, chiếu sáng đạt gần 78%.

Một số hạng mục còn lại tập trung vào thảm lớp bê tông nhựa hoàn thiện, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng và hoàn thiện các tuyến nhánh, đường song hành.

Đường Vành đai 3, đoạn tiếp giáp TPHCM với Tây Ninh và vị trí nút giao Mỹ Yên (Đồ họa: An Huy).