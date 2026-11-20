Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Theo đó, Sở đề nghị Bộ cho ý kiến thống nhất về một số nội dung luồng hàng hải, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án.

Đáng chú ý nhất là đề xuất về khoảng cách giữa đáy luồng tàu và lớp đá bảo vệ phía trên hầm dìm. Trước đây, đơn vị tư vấn đề xuất khoảng cách này là 3m, nay kiến nghị giảm còn 1,5m.

Phối cảnh đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu (Ảnh: Liên danh tư vấn).

Lý do được đưa ra là lớp đá bảo vệ hầm đã được thiết kế đảm bảo chống xói do chân vịt tàu, nên không cần tính thêm phần dự phòng này. Kết cấu hầm cũng được thiết kế chịu được các tình huống như neo tàu rơi, kéo neo hay chìm tàu.

Về độ sâu luồng, tại cuộc họp ngày 15/10 do Sở Xây dựng chủ trì, đại diện Bộ Xây dựng, các sở ngành và chuyên gia đã thống nhất phương án tính toán để tàu container cỡ lớn 32.000 TEU có thể ra vào liên tục 24/24, không phải chờ thủy triều.

Bộ Xây dựng yêu cầu hầm, cửa hầm và đảo nhân tạo không được ảnh hưởng đến phạm vi luồng và khu vực quay đầu tàu có đường kính khoảng 1.600m.

Theo tính toán của tư vấn, khi có công trình, bùn cát bồi lắng trên luồng tăng thêm khoảng 1-2cm, nơi nhiều nhất khoảng 3cm. Chi phí nạo vét phát sinh vì thế khoảng 80,85 tỷ đồng mỗi năm, tính cho cả 6 luồng hàng hải trong khu vực.

Đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu (Nguồn: Quy hoạch tổng thể TPHCM).

Hiện, TPHCM tiếp tục thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi phần cầu, hầm và các hạng mục khác để chuẩn xác chi phí đầu tư, duy tu, bảo trì. Sở Xây dựng cũng đề nghị liên danh nhà đầu tư, đại diện là Công ty CP Đô thị du lịch Cần Giờ, chủ động làm việc với Bộ Xây dựng để làm rõ các nội dung còn tồn tại.

Tuyến hầm của dự án cắt ngang luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải do Nhà nước đầu tư, quản lý, là tuyến đường biển huyết mạch dẫn tàu vào cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.