Ngày 20/11, trao đổi với báo Dân trí, ông Phan Tấn Tài, Chủ tịch UBND xã Sông Ray (TP Đồng Nai), cho biết, sau khi tiếp nhận chỉ đạo của UBND TP Đồng Nai, địa phương đã hoàn tất việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng liên quan đến 15 thửa đất của bà Trần Thị Thanh Nhàn.

"Tổ công tác xã Sông Ray đã rà soát hồ sơ, kiểm tra hiện trạng các công trình xây dựng trên các thửa đất cạnh hồ Sông Ray. Ngày 21/11, UBND xã sẽ có buổi làm việc với tổ công tác để hoàn thiện báo cáo gửi UBND TP Đồng Nai. Hiện, kết quả kiểm tra chưa được công bố", ông Tài chia sẻ.

Công trình xây dựng trên đất của người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ ở hồ Sông Ray (Ảnh: Hoàng Bình).

Trước đó, ngay sau khi có chỉ đạo của UBND TP Đồng Nai, UBND xã Sông Ray đã thành lập Tổ kiểm tra do một Phó Chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng, cùng đại diện các phòng, ban liên quan phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai TP Đồng Nai chi nhánh Cẩm Mỹ rà soát hồ sơ, kiểm tra hiện trạng 15 thửa đất liên quan đến bà Trần Thị Thanh Nhàn.

Cũng theo ông Tài, khu vực quanh lòng hồ Sông Ray từ thời huyện Cẩm Mỹ (cũ) đã được phê duyệt quy hoạch đất thương mại dịch vụ. Tuy nhiên, để xây dựng trên loại đất này, chủ sử dụng phải có phương án được phê duyệt và cấp phép theo quy định.

Đến thời điểm này, các chủ sử dụng đất tại khu vực cạnh hồ Sông Ray thuộc xã Sông Ray vẫn chưa có phương án kinh doanh thương mại dịch vụ. Do đó, địa phương không cho phép xây dựng bất cứ công trình nào tại đây.

Về công tác quản lý trật tự xây dựng, ông Phan Tấn Tài khẳng định từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, việc quản lý đất đai và trật tự xây dựng luôn được xã đặc biệt quan tâm.

Công trình cạnh hồ Sông Ray (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo ông Phan Tấn Tài, qua rà soát ban đầu, khu vực này hiện không có hoạt động kinh doanh, buôn bán dịch vụ; trên đất chỉ có một số phòng ở và một hồ bơi nằm trong thửa đất rộng 150m2. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, nếu phát hiện sai phạm qua quá trình rà soát, địa phương sẽ kiên quyết xử lý hành chính và buộc khôi phục hiện trạng ban đầu.

Đối với công tác quản lý trật tự xây dựng, Chủ tịch UBND xã Sông Ray đã chỉ đạo rà soát toàn bộ khu vực quanh lòng hồ, đồng thời phối hợp thường xuyên với Tổ bảo vệ lòng hồ và Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi TPHCM để tuần tra, giám sát.

Trước đó, UBND TP Đồng Nai đã ban hành công văn yêu cầu Chủ tịch UBND xã Sông Ray kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng và đất đai tại khu vực quanh hồ Sông Ray.

Văn bản nêu rõ, tại khu đất rộng khoảng 1,37ha thuộc 15 thửa đất (số 483, 482, 477, 473, 467, 466, 465, 426, 425, 342, 341, 304, 301, 297, 295) thuộc tờ bản đồ địa chính số 90, xã Sông Ray do bà Trần Thị Thanh Nhàn đứng tên quyền sử dụng đất, có tình trạng xây dựng một số công trình mang dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng và sử dụng đất sai mục đích.