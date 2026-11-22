Sáng 22/11, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, vào ngày 18/11, tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Tùng Linh, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, Hội đồng sát hạch thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện một thí sinh sử dụng thủ đoạn tinh vi nhằm gian lận trong phần thi lý thuyết.

Thí sinh dùng băng dính đen cuốn thiết bị điện tử dưới vùng nách (Ảnh: Cục CSGT).

Qua kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng trước khi vào phòng thi, lực lượng CSGT phát hiện thí sinh H.V.B. (SN 1996, ở xã Kiên Mộc, tỉnh Lạng Sơn) cất giấu thiết bị điện tử có khả năng truyền, nhận thông tin từ bên ngoài tại vùng nách và chân.

Làm việc với lực lượng chức năng, thí sinh này thừa nhận do chưa ôn tập kỹ lý thuyết nên tìm cách sử dụng thiết bị hỗ trợ trái phép. Hội đồng sát hạch đã kịp thời ngăn chặn, lập biên bản, xác minh để xử lý theo quy định.

Dưới chân người đàn ông cũng giấu thiết bị điện tử (Ảnh: Cục CSGT).

Theo lực lượng CSGT, điểm k khoản 3 Điều 39 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, quy định hành vi mang thiết bị liên lạc trái phép vào phòng sát hạch hoặc có hành vi gian dối khác làm sai lệch kết quả sát hạch có mức phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng.