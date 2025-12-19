Toàn cảnh lễ trao giải 2 cuộc thi tìm hiểu về giao thông

Chiều 19/12, tại Hội trường Bộ Công an (30 Trần Bình Trọng, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với báo Dân trí tổ chức Lễ trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ”, trao thưởng cho 24 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong khuôn khổ chương trình, Cục Cảnh sát giao thông cũng tiến hành Lễ trao giải cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát giao thông”, vinh danh 71 cá nhân đạt giải.

Hai cuộc thi đều thuộc chương trình "Hào khí 80 năm - Hành trình vinh quang tiến vào kỷ nguyên mới" - sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm truyền thống lực lượng cảnh sát giao thông của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông và trên báo Dân trí.

Lễ trao giải có sự tham dự của Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình; Trung tướng Nguyễn Văn Trung - Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng - Phó Cục trưởng Cục CSGT; Thượng tá Nguyễn Đức Huyên - Phó Cục trưởng Cục CSGT; Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Chánh Văn phòng Hiệp hội Thể thao CAND; Thiếu tướng Trần Quang Huyên - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân; Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng biên tập báo Dân trí; cùng nhiều đại biểu, khách mời khác.

Cùng dự còn có các thành viên Ban giám khảo cuộc thi, lãnh đạo các phòng, ban của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), các đơn vị cố vấn chuyên môn, các cơ quan báo chí, truyền thông, các tác giả và nhóm tác giả có tác phẩm dự thi đạt giải.

Phát biểu tại lễ trao giải, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), cho biết hai cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động thi đua chào mừng 80 năm ngày truyền thống lực lượng CSGT (21/2/1946-21/2/2026), đồng thời góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn.

Đánh giá về cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ”, Thiếu tướng Bình nhấn mạnh đây là hoạt động có tính xã hội hóa cao, với nội dung gắn sát các tình huống vi phạm, va chạm và tai nạn giao thông, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, đề xuất giải pháp hạn chế vi phạm, tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông.

Trong khuôn khổ lễ trao giải, ban tổ chức bố trí khu trưng bày các bài dự thi tiêu biểu, tạo điều kiện để thí sinh trao đổi trực tiếp với các chuyên gia, qua đó hoàn thiện và hiện thực hóa những ý tưởng đã đề xuất.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT và Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập báo Dân trí trao giải cho tác giả đạt giải Nhất cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, trong 3 tháng (từ tháng 7 đến tháng 9) với 3 kỳ thi, cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ" đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân trên cả nước, với gần 1 triệu bài dự thi.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Chánh Văn phòng Hiệp hội thể thao Công an nhân dân nguyên Phó Cục trưởng, Cục CSGT và Nhà báo Nguyễn Thu Hằng - Phó Tổng biên tập báo Dân Trí trao giải cho tác giả đạt giải Nhì cuộc thi.

Ban giám khảo đã chọn ra 10 bài thi xuất sắc trong mỗi kỳ để trao giải thưởng năm, gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 15 giải Khuyến khích và các giải phụ khác. Danh sách 24 người đạt giải thưởng chính đã được công bố công khai trên báo Dân trí vào ngày 10/12.

Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải Ba và Khuyến khích từ Ban tổ chức.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT chúc mừng nhóm tác giả Giảng viên và Học viên Học viện Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an) đạt giải Nhất cuộc thi "Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông"

Đối với cuộc thi này, đến ngày 30/9, ban tổ chức đã tiếp nhận 14.350 bài dự thi của cán bộ, chiến sĩ công an, giáo viên, học sinh các cấp và đông đảo người dân. Ở vòng chung khảo, ban giám khảo chấm 40 tác phẩm xuất sắc được chọn từ vòng sơ khảo và xếp giải theo điểm trung bình.

Trung tướng Nguyễn Văn Mừng - Phó Cục trưởng Cục CSGT trao giải Nhì cho nhóm tác giả Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An.

Tiếp đó, Ban tổ chức trao 5 giải Ba, 20 giải Khuyến khích.

Từ kết quả tổ chức và chấm thi, trên cơ sở đề xuất của hội đồng giám khảo, Cục Cảnh sát giao thông đã kiến nghị Bộ Công an trao 1 Bằng khen cho tác phẩm đoạt giải Nhất; đồng thời quyết định tặng Giấy khen của Cục Cảnh sát giao thông cho 39 bài dự thi, gồm 28 tác phẩm đạt giải và 11 tác phẩm có chất lượng tốt.

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cùng các vị khách mời, cố vấn chụp ảnh kỷ niệm chung, mừng thành công của hai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ” và “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát giao thông”.

Theo Ban tổ chức, việc phát động cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ" và tuyên truyền cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông" trên báo Dân trí đã góp phần quan trọng vào sự thành công của cuộc thi, nhận được sự tham gia, ủng hộ của đông đảo bạn đọc trong cả nước.