Chiều nay, Cục CSGT sẽ trao giải 2 cuộc thi tìm hiểu về giao thông

Vào lúc 14h ngày 19/12, tại hội trường Bộ Công an, số 30 Trần Bình Trọng, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội diễn ra lễ trao giải cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ" và cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông".

Một cuộc thi rất ý nghĩa

Cục CSGT (Bộ Công an) vừa công bố danh sách 71 thí sinh đạt giải trong cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông".

Các bài dự thi được gửi về Cục Cảnh sát giao thông (Ảnh: Thành Đông).

Là một nữ giáo viên đạt giải trong cuộc thi tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông, chị Trần Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Yên Thịnh, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai cho biết chị đang rất hồi hộp và vui sướng.

Trước hết, chị Huyền gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức cuộc thi đã tạo nên một sân chơi ý nghĩa, lan tỏa sâu rộng những giá trị lịch sử, truyền thống và pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

"Khi nhận được giấy mời tham dự lễ tổng kết và trao giải, tôi rất vui. Tôi chưa từng nghĩ rằng những tìm hiểu, những bài dạy tuyên truyền pháp luật giao thông gắn với thực tiễn địa phương Yên Bái - Lào Cai của mình lại được ghi nhận trong một cuộc thi quy mô, ý nghĩa đến như vậy", chị Huyền nói.

Ban giám khảo tham gia chấm giải các bài thi (Ảnh: Thành Đông).

Chị Huyền cho biết, giấy mời của ban tổ chức không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự cá nhân, mà còn là động lực để chị tiếp tục lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật giao thông tới học sinh và cộng đồng.

Công tác trong ngành giáo dục đã được 33 năm, chị Huyền đã từng viết nhiều bài dự thi, nhưng với chị có lẽ đây là cuộc thi mà nữ giáo viên này viết về hình tượng một chiến sĩ CSGT, đã để lại nhiều ấn tượng với chị như vậy.

Nói về cuộc thi tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông, nữ giáo viên này chia sẻ đây là một cuộc thi rất ý nghĩa.

Hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT khi giúp một em học sinh sang đường trong giờ cao điểm các phương tiện lưu thông đông đúc (Ảnh: Tố Linh).

"Ngay từ khi nghiên cứu công văn và thể lệ cuộc thi, tôi nhận ra đây là dịp vô cùng quý báu để hiểu sâu hơn về lịch sử vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSGT. Họ là những con người thầm lặng ngày đêm giữ gìn bình yên trên mỗi cung đường.

24 thí sinh đạt giải cuộc thi tìm hiểu luật giao thông

Năm 2025, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp cùng báo Dân trí tổ chức Lễ phát động cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ". Trải qua 3 tháng (7, 8, 9) cuộc thi đã thu hút gần 1 triệu người tham gia.

CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn (Ảnh: Trần Thanh).

Cụ thể, tại kỳ thi thứ nhất (từ 1/7 đến 31/7) đã có 310.060 người dự thi. Tại kỳ thi thứ hai (từ 1/8 đến 31/8) đã có 362.962 người dự thi. Tại kỳ thi thứ ba (từ 1/9 đến 30/9) đã có 245.021 người dự thi.

Thượng tá Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT (Bộ Công an), thành viên Ban giám khảo cuộc thi cho biết, tại phần thi tự luận, nhiều bài thi đã đưa ra những giải pháp phòng ngừa tai nạn, vi phạm giao thông mới, sáng tạo, có tính khả thi cao.

Ông Long lấy ví dụ như việc phối hợp với KOL, TikToker làm video ngắn (15-30 giây) tuyên truyền về an toàn giao thông trên các nền tảng mạng xã hội; xây dựng mô hình “Khu dân cư không vi phạm giao thông”; phát triển hạ tầng giao thông thông minh; sử dụng biển báo có tích hợp mã QR, biển báo điện tử để tạo sự chú ý và kịp thời điều chỉnh hiệu lệnh khi cần thiết.

(Ảnh: Trần Thanh).

Ngoài ra, các thí sinh còn đưa ra các giải pháp như ứng dụng công nghệ điều chỉnh chu kỳ đèn giao thông theo lưu lượng phương tiện thực tế; phát triển các thiết bị an toàn, cảnh báo an toàn công nghệ mới, gắn chip điện tử trên phương tiện giao thông; phát triển ứng dụng di động dành cho người lái xe để cảnh báo khi đi qua các khu vực thường xảy ra tai nạn.

"Ngày 10/11 vừa qua, ban giám khảo cuộc thi đã họp, chấm điểm chung khảo cuộc thi và xác định thứ hạng các giải của cuộc thi gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 15 giải Khuyến khích", Thượng tá Long nói.

Nhận xét về cuộc thi, theo ông Long, cuộc thi đã được tổ chức theo đúng kế hoạch, mục đích, yêu cầu ban tổ chức đề ra và thu hút được đông đảo người dân tham gia với gần 1 triệu người dự thi, trong đó có nhiều người thi cả ba kỳ.

Tới ngày 10/12, Cục CSGT công bố danh sách 24 thí sinh đạt giải trong cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ".