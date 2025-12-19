95 thí sinh xuất sắc đạt giải tại 2 cuộc thi tìm hiểu về giao thông

Chiều 19/12, tại Hội trường Bộ Công An (số 30 Trần Bình Trọng, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với báo Dân trí tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ", vinh danh 24 cá nhân xuất sắc nhất.

Cũng tại đây, Cục Cảnh sát giao thông tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi "Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông", vinh danh 71 cá nhân đạt giải.

Tới dự có Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí.

Toàn cảnh lễ trao giải 2 cuộc thi về giao thông (Video: Phạm Tiến - Quỳnh Anh).

24 thí sinh xuất sắc đạt giải cuộc thi tìm hiểu luật giao thông

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, trong 3 tháng (từ tháng 7 đến tháng 9) với 3 kỳ thi, cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ" đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân trên cả nước, với gần 1 triệu bài dự thi.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (bên trái) và Tổng biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh trao giải cho tác giả đạt giải Nhất cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ (Ảnh: Hải Long).

Ban giám khảo đã chọn ra 10 bài thi xuất sắc trong mỗi kỳ để trao giải thưởng năm, gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 15 giải Khuyến khích và các giải phụ khác. Danh sách 24 người đạt giải thưởng chính đã được công bố công khai trên báo Dân trí vào ngày 10/12.

Đối với cuộc thi "Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông", từ khi phát động cuộc thi đến ngày 30/9, ban tổ chức đã nhận được 14.350 bài dự thi từ cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Công an, công an các địa phương, các trường công an nhân dân, giáo viên, học sinh các trường THPT, THCS, Tiểu học và đông đảo người dân.

Quang cảnh buổi lễ trao giải 2 cuộc thi (Ảnh: Thành Đông).

Tại vòng chung khảo, ban giám khảo đã thực hiện chấm toàn bộ 40 tác phẩm đã được lựa chọn từ vòng sơ khảo, và xếp từ cao xuống thấp theo số điểm trung bình của các giám khảo chấm thi.

Ban tổ chức quyết định trao giải thưởng cho các bài dự thi theo cơ cấu giải thưởng: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 20 giải Khuyến khích.

Cuộc thi giúp người dân nâng cao ý thức giao thông

Phát biểu tại lễ trao giải, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), cho biết, trong khuôn khổ các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của lực lượng CSGT (21/2/1946-21/2/2026), đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông, Cục CSGT đã phát động và tổ chức 2 cuộc thi nêu trên.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) (Ảnh: Hải Long).

Nói về cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ", Thiếu tướng Bình đánh giá đây là một trong những hoạt động xã hội hóa cao về công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Theo Thiếu tướng Bình, với chủ đề trực tiếp đi vào giải quyết các tình huống vi phạm pháp luật, va chạm và tai nạn giao thông trên đường đã giúp cho người dự thi nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông và đề đạt những giải pháp để phòng ngừa, ngăn chặn, làm giảm thiểu vi phạm và tai nạn giao thông.

Qua đó, xây dựng ý thức chấp hành pháp luật và nếp sống văn hóa của mỗi người khi tham gia giao thông.

Nhóm tác giả đạt giải Nhì cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ" (Ảnh: Hải Long).

"Với gần 1 triệu người tham gia dự thi trong vòng 3 tháng, đa dạng thành phần, tuổi tác, đã cho thấy sức lan tỏa của cuộc thi, trách nhiệm vì cộng đồng của mỗi cá nhân tham gia dự thi", Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông chia sẻ.

Theo Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, song song với đó, việc tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSGT” cũng có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ chiến sĩ CAND, cũng như các tầng lớp nhân dân về chặng đường lịch sử vẻ vang của lực lượng CSGT.

"Thông qua cuộc thi nhằm khơi dậy niềm tự hào, cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ CAND nói chung và CSGT nói riêng, phát huy truyền thống vẻ vang, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Thiếu tướng Bình nói.

71 thí sinh đạt giải cuộc thi tìm hiểu 80 năm lực lượng CSGT

Theo Ban tổ chức cuộc thi, sau thời gian phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân và các tầng lớp nhân dân. Ban tổ chức đã triển khai cuộc thi đến các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, các học viện, trường công an nhân dân, công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc.

Cũng theo Ban tổ chức, cuộc thi đã nhận được 13.500 bài dự thi từ các giáo viên, học sinh của các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học trên toàn quốc đã gửi trực tiếp và qua email về Cục Cảnh sát giao thông.

Nhóm tác giả đạt giải Nhất cuộc thi "Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông" (Ảnh: Thành Đông).

Tại vòng sơ khảo, ban giám khảo đã lựa chọn ra 200 bài tiêu biểu và sau khi chấm độc lập đã lựa chọn ra 40 bài thi chất lượng cao đưa vào vòng chung khảo.

Tại vòng chung khảo, ban giám khảo đã thực hiện chấm toàn bộ 40 tác phẩm đã được lựa chọn từ vòng sơ khảo, và xếp từ cao xuống thấp theo số điểm trung bình của các giám khảo chấm thi.

Ban tổ chức quyết định trao giải thưởng cho các bài dự thi theo cơ cấu giải thưởng: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 20 giải Khuyến khích.

Theo Ban tổ chức, qua quá trình tổ chức, chấm thi cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông”, xét đề nghị của ban giám khảo cuộc thi, Cục Cảnh sát giao thông đề xuất Bộ Công an tặng 1 Bằng khen cho 1 bài dự thi đạt giải Nhất và tặng Giấy khen của Cục Cảnh sát giao thông cho 39 bài dự thi (gồm 28 bài dự thi đạt giải và 11 bài dự thi đạt chất lượng tốt nhưng chưa đạt giải chính).

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông và trên báo Dân trí.

Theo Ban tổ chức, việc phát động cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ" và tuyên truyền cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông" trên báo Dân trí đã góp phần quan trọng vào sự thành công của cuộc thi, nhận được sự tham gia, ủng hộ của đông đảo bạn đọc trong cả nước.