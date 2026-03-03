Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Quốc hội tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm, trực tuyến trên trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (https://baocaovien.vn) của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, báo Đại biểu nhân dân, Cổng Thông tin điện tử Quốc hội và một số báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi.

(Ảnh minh họa: Nguyễn Hải).

Nội dung thi gồm: Thành tựu 80 năm Quốc hội Việt Nam, những dấu ấn lịch sử và định hướng đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội trong kỷ nguyên mới; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và HĐND các cấp; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Tổ chức cho biết cuộc thi diễn ra từ ngày 27/2 đến hết 15/3, với 2 tuần thi. Tuần thứ nhất từ 27/2 đến 8/3 và tuần thứ hai từ 9 đến 15/3.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, khơi dậy và đề cao trách nhiệm cử tri của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đối với Ngày bầu cử, để Ngày bầu cử thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân

Việc tổ chức Cuộc thi theo hình thức trực tuyến tiếp tục thể hiện bước đổi mới phương thức tuyên truyền, gắn với yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo và dân vận, tăng cường ứng dụng công nghệ số nhằm lan tỏa thông tin chính thống, kịp thời, chính xác trên không gian mạng.

Theo quy chế, người dự thi được tham gia thi tối đa 7 lượt thi trong mỗi tuần thi. Mỗi lượt thi trực tuyến kéo dài tối đa 10 phút.

Kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ công bố kết quả của các cá nhân đạt giải trên trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên.

Tại cuộc thi này, lần đầu tiên Ban Tổ chức trao 10 giải thưởng mỗi tuần dành cho các cá nhân có thành tích lan tỏa sâu rộng cuộc thi (mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng), căn cứ vào các tiêu chí: Người có số lượt giới thiệu, chia sẻ cuộc thi nhiều nhất; Người đã hoàn thành bài thi trong tuần thi; Người có thời gian hoàn thành bài thi sớm nhất.