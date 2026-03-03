Lời hứa của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu về mô hình “dưỡng cư” cho người già

5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc tổ bầu cử số 3, TP Hà Nội, đã có một buổi tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử đầy sôi nổi. Đơn vị bầu cử số 3 gồm 10 phường: Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai, Yên Sở, Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt.

5 nhân sự ứng cử tại đây gồm:

1. Bà Lê Kim Anh, sinh năm 1975, quê ở Thanh Hóa, là Thạc sĩ Chính trị học. Bà hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP Hà Nội

2. Bà Trần Mai Anh, sinh năm 1992, quê ở Phú Thọ, là Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng. Bà hiện là nhân viên Ngân hàng NN&PTNT

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Chương, sinh năm 1979, quê ở Phú Thọ, là Thạc sĩ Luật. Bà hiện là Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Tư pháp thuộc Ủy ban Pháp luật và Tư pháp

4. Ông Nguyễn Lân Hiếu, sinh năm 1972, quê ở Hà Nội, là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa. Ông hiện là Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

5. Bà Trần Thị Ngọc Thùy, sinh năm 1993, quê ở Hưng Yên, là Cử nhân Kế toán. Bà hiện là chuyên viên Ban công tác công đoàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử của các ứng viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 3, TP Hà Nội (Ảnh: Duy Tân).

5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội ngồi tại điểm cầu phường Hai Bà Trưng, có kết nối trực tuyến đến trụ sở 9 phường còn lại để cử tri theo dõi.

Theo thông lệ, tại cuộc vận động bầu cử, sau khi nghe tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của các ứng viên, cử tri trên địa bàn các phường sẽ nêu ý kiến, chia sẻ kỳ vọng và đặt câu hỏi cho những ứng cử viên mà họ quan tâm.

Tạo bước chuyển tích cực cho y tế cơ sở

Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ vinh dự khi lần đầu tiên ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội. Hai khóa trước, ông lần lượt ứng cử tại tỉnh An Giang và Bình Định (cũ), nay là tỉnh Gia Lai.

Là một bác sĩ, giảng viên, người trực tiếp tham gia chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch cho nhiều địa phương trên cả nước, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu có điều kiện thấy được những mặt mạnh, mặt yếu của hệ thống y tế. Ông cũng được lắng nghe trực tiếp nhiều nguyện vọng của người dân cũng như các đồng nghiệp, để từ đó có thể góp phần xây dựng và hoàn chỉnh các chính sách y tế từ vĩ mô cho đến những vấn để phát sinh trong cuộc sống hàng ngày.

Chia sẻ vấn đề luôn trăn trở, ông Hiếu đề cập đến việc xây dựng một mô hình kiểu mẫu gắn kết chặt chẽ giữa điều trị - đào tạo - nghiên cứu khoa học, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao các kỹ thuật y học tiên tiến về Việt Nam.

"Có một hình mẫu tiêu biểu sẽ đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của nền y học hiện đại, giúp người dân được phát hiện sớm, chữa kịp thời, không bị lạm dụng chỉ định và được hưởng những thành quả mới nhất của y học hiện đại nhưng không phải bỏ quá nhiều tiền bạc", PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh.

Ông nhắc lại dấu ấn vừa qua, khu phức hợp y tế - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở phường Hoàng Mai có quy mô 2.600 giường bệnh, đào tạo 10.000 sinh viên và học viên y khoa, cùng 3 viện nghiên cứu chuyên sâu, đã được Tổng Bí Thư Tô Lâm và lãnh đạo TP Hà Nội, lãnh đạo Bộ Y tế bấm nút khởi công. Theo ông, đây là tiền đề quan trọng để hình thành một mô hình y học tích hợp, hiện đại và bền vững.

Trong 5 năm tới, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cam kết sẽ dồn toàn bộ tâm huyết, kinh nghiệm và trách nhiệm của mình để góp phần triển khai hiệu quả dự án này, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chia sẻ với các cử tri về chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (Ảnh: Duy Tân).

Chương trình hành động của vị bác sĩ cũng hướng đến việc tạo bước chuyển tích cực cho y tế cơ sở - đặc biệt là hệ thống trạm y tế xã, phường, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu tại địa phương.

Mặt khác, nếu trúng cử, ông cam kết sẽ tích cực đóng góp vào quá trình chuẩn hóa đầu ra và nâng cao chất lượng đào tạo bác sĩ tương lai bởi “chất lượng bác sĩ là điều kiện tiên quyết trong nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân”.

Giúp dân ít phải bỏ tiền túi, xây mô hình “dưỡng cư” cho người già

Cử tri Phạm Thanh Huyền (phường Vĩnh Tuy) chia sẻ sự tin tưởng vào bề dày kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu. Ông đánh giá Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội không chỉ có tư duy vĩ mô mà còn thấu hiểu sâu sát thực tiễn y tế trong và ngoài nước.

Cử tri ấn tượng với cam kết của lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Hà Nội về việc xây dựng mô hình phức hợp kết hợp điều trị - đào tạo - nghiên cứu, đồng thời ghi nhận việc khởi công dự án này vừa qua là một tín hiệu phấn khởi.

Vị cử tri cũng gửi gắm bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu 3 mong muốn. Một là hiện thực hóa cam kết hỗ trợ y tế xã, phường để người dân khám chữa bệnh chất lượng cao ngay từ cơ sở, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Hai là kiến nghị các cơ quan có giải pháp giúp người dân tiếp cận thành tựu y tế mới với chi phí hợp lý, hạn chế lạm dụng chỉ định.

Ba là giám sát chặt chẽ lĩnh vực y tế và môi trường, là cầu nối chuyển tải nguyện vọng của người dân đến Quốc hội.

“Với tâm huyết của người thầy thuốc và đại biểu Quốc hội 2 khóa, tôi tin ông sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ nếu trúng cử”, vị cử tri gửi gắm.

Cũng quan tâm đến y tế, cử tri Trần Quốc Cường (phường Vĩnh Hưng) hỏi ứng viên Nguyễn Lân Hiếu: “Với vai trò Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, ông sẽ có đề xuất cụ thể nào để nâng cao chất lượng hệ thống y tế ở cơ sở?".

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu cam kết nếu trúng cử sẽ giúp người dân tiếp cận nền y tế hiện đại với chi phí hợp lý (Ảnh: Duy Tân).

Nêu thực tế người có công với cách mạng và đối tượng yếu thế còn khó khăn trong tiếp cận y tế chất lượng cao, cử tri cũng hỏi vị giám đốc bệnh viện về giải pháp đảm bảo chính sách chăm sóc sức khỏe y tế bền vững cho các đối tượng yếu thế.

3 mong muốn của cử tri Phạm Thanh Huyền, theo ứng viên Nguyễn Lân Hiếu, là những nội dung trong chương trình hành động của ông và cũng là quyết tâm của ngành y tế.

Về việc tiếp cận kỹ thuật, ứng dụng mới với chi phí hợp lý, ông Hiếu khẳng định “chắc chắn Việt Nam làm tốt”.

Điều ông muốn nhấn mạnh là tình trạng lạm dụng chỉ định và chi phí người dân phải bỏ tiền ra để chữa bệnh.

Vị bác sĩ nêu thực tế về tình trạng “trăm hoa đua nở” khi các cơ sở y tế cả công và tư đều cố gắng triển khai những kỹ thuật mới, còn tỷ lệ người dân bỏ tiền túi ra chữa bệnh vẫn rất cao so với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới.

Vì thế, mục tiêu cần phấn đấu được ông nhấn mạnh là giúp người dân tiếp cận kỹ thuật mới nhưng ít phải bỏ tiền túi ra, và không bị lạm dụng chỉ định.

Mô hình phức hợp điều trị - đào tạo - nghiên cứu khoa học, theo ông Hiếu, sẽ giúp hiện thực hóa mục tiêu này.

Với việc phát triển y tế xã, phường, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu phân tích lâu nay, các cơ sở này chỉ có chức năng dự phòng như tiêm chủng, tuyên truyền giáo dục sức khỏe. Giờ nếu biến ngay thành bệnh viện, ông cho rằng “sẽ chẳng ai đến khám, chữa bệnh vì làm gì có bác sĩ và phương tiện”.

Để thay đổi, bác sĩ Hiếu gợi mở phải có bác sĩ bệnh viện tuyến Trung ương xuống với y tế xã phường, giống như mô hình Bệnh viện Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng.

Bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong lần hỗ trợ khám chữa bệnh cho người dân tại Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng (Ảnh: Quang Vinh).

Người dân nếu khám bảo hiểm hay các bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường, phổi mạn tính... thì khám ở Trạm Y tế phường. Khi bác sĩ ở trạm y tế không chẩn đoán được bệnh, ngay bên cạnh sẽ có bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cùng với hệ thống máy chụp CT, siêu âm hiện đại hỗ trợ. Như vậy, người dân hoàn toàn có thể khám chữa bệnh chất lượng cao ngay tại cơ sở.

Với chính sách y tế cho người có công và đối tượng yếu thế, ông Nguyễn Lân Hiếu cam kết sẽ đấu tranh để có phúc lợi tốt nhất cho những người đã hy sinh xương máu vì đất nước. Ông cũng dẫn chứng việc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã triển khai khám chữa bệnh ở nhiều địa phương dành cho người có công, người nghèo, người yếu thế. Riêng ở phường Vĩnh Hưng, Bệnh viện đã triển khai 2 đợt khám với tổng số 1.000 người được khám bệnh, chữa bệnh, cấp thuốc.

Còn trên địa bàn phường Hoàng Mai, bác sĩ Lân Hiếu cho biết Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cùng với TP Hà Nội đang triển khai mô hình phức hợp chăm sóc người cao tuổi mang tên “dưỡng cư” - nơi người cao tuổi được sống với sự bảo đảm an toàn cao nhất về mặt sức khỏe.

Theo đó, dự án sẽ có khu chung cư để người già sinh sống ở các tầng trên, còn toàn bộ khu vực phía dưới được tích hợp thành cơ sở y tế trực tiếp theo dõi và chăm sóc sức khỏe với những mức độ chuyên biệt.

Quan tâm việc quy hoạch, đào tạo nguồn với cán bộ nữ

Trình bày chương trình hành động, bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP Hà Nội, nhấn mạnh trở thành đại biểu Quốc hội là niềm vinh dự tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao.

Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP Hà Nội, trình bày chương trình hành động (Ảnh: Duy Tân).

Nếu được tín nhiệm trúng cử, bà Kim Anh cam kết sẽ nỗ lực thực hiện trách nhiệm người đại biểu dân cử, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, trình độ năng lực, tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri và truyền tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri; đôn đốc giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm.

Với vai trò Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bà khẳng định sẽ đưa các vấn đề liên quan phụ nữ và bình đẳng giới tới diễn đàn Quốc hội; nghiên cứu, kiến nghị giải pháp mạnh mẽ về chính sách bảo vệ phụ nữ; thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong sự phát triển chung của đất nước.

Cử tri Đỗ Thị Phúc (cử tri phường Hai Bà Trưng) nhất trí với chương trình hành động của 5 ứng cử viên. Chia sẻ tin tưởng vào ứng viên Lê Kim Anh, cử tri phường Hai Bà Trưng kỳ vọng với vai trò Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP Hà Nội, bà Lê Kim Anh nếu trúng cử sẽ thể hiện được tiếng nói mạnh mẽ của phụ nữ trên diễn đàn Quốc hội.

Cảm ơn sự tín nhiệm này, bà Lê Kim Anh cho biết nếu trúng cử sẽ quan tâm tới giải pháp đưa luật vào cuộc sống, đặc biệt vấn đề về bình đẳng giới, bạo lực gia đình, chăm lo việc làm cho lao động nữ. Bà cũng sẽ nghiên cứu để có kiến nghị về việc quy hoạch, đào tạo nguồn với cán bộ nữ.

Bà Trần Mai Anh, nhân viên Ngân hàng NN&PTNT (Ảnh: Duy Tân).

Bà Trần Mai Anh, nhân viên Ngân hàng NN&PTNT, cam kết nếu trúng cử sẽ là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội. Bà cũng hứa tích cực tham gia thảo luận, góp ý vào công tác xây dựng lập pháp; đồng hành cùng các chương trình về chuyển đổi số để đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước.

Xây dựng luật phải “đứng trên mảnh đất thực tiễn”

Bà Nguyễn Thị Hồng Chương, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Tư pháp thuộc Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, hứa sẽ nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội nếu trúng cử; tiếp xúc cử tri qua nhiều hình thức để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Với những kinh nghiệm làm luật trong quá trình công tác, bà cho biết sẽ tập trung đề xuất giải pháp đổi mới công tác lập pháp, hoàn thiện thể chế và góp phần bảo đảm chính sách pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Hồng Chương, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Tư pháp thuộc Ủy ban Pháp luật và Tư pháp (Ảnh: Duy Tân).

Cử tri Nguyễn Công Hoan (phường Vĩnh Tuy), đặt kỳ vọng Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Thị Hồng Chương. Ông đề nghị nữ ứng viên tiếp tục tham mưu các giải pháp để đảm bảo chính sách pháp luật được đánh giá kỹ trước khi ban hành.

Chia sẻ với mong muốn của cử tri, bà Chương cho rằng có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, nhưng quan trọng nhất là phải xây dựng pháp luật bám sát thực tiễn, đứng trên mảnh đất thực tiễn, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Pháp luật phải khả thi, hiệu quả và phải có cơ chế kiểm soát quyền lực mạnh mẽ trong quá trình xây dựng luật, theo lời nữ ứng viên.

Là chuyên viên Ban công tác công đoàn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, bà Trần Thị Ngọc Thùy cho biết nếu được tín nhiệm trúng cử sẽ tăng cường xuống cơ sở tiếp xúc và lắng nghe ý kiến nhân dân; giám sát các vấn đề nóng như vệ sinh an toàn thực phẩm; ô nhiễm môi trường…

Bà Trần Thị Ngọc Thùy, chuyên viên Ban công tác công đoàn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội (Ảnh: Duy Tân).

Cử tri Nguyễn Thu Hiền (phường Hai Bà Trưng) ghi nhận bà Trần Thị Ngọc Thùy là cán bộ trẻ, có năng lực. Cử tri đánh giá cao sự năng động, nhiệt huyết của cán bộ trẻ và hỏi nếu trúng cử, bà Thùy sẽ tham mưu thế nào để tổ chức công đoàn chăm lo tốt cho người lao động?

Bà Thùy nhấn mạnh chăm lo cho người lao động là công việc nhân văn, ý nghĩa nên nếu trúng cử, bà sẽ làm tốt việc tham mưu; khảo sát nắm bắt thông tin về thu nhập, điều kiện làm việc của đoàn viên để làm cơ sở thương thảo với người sử dụng lao động về chính sách lương, thưởng cho người lao động…

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15/3 tới.