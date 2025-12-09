Tình hình mưa lũ gây thiệt hại lớn được đại biểu đưa lên bàn nghị sự

Ngày 8-10/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 5. Trong phiên làm việc chiều 9/12, nhiều đại biểu yêu cầu làm rõ nội dung liên quan đến đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân.

Đại biểu Phạm Quang Ân, xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai cho biết trong đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng lũ lên nhanh khiến nhiều người chết, bị thương; hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập, cuốn trôi.

Quang cảnh kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo ông Ân, một số khu vực ở phường Quy Nhơn Đông và xã Tuy Phước ngập sâu 1,5-2m, đời sống người dân đảo lộn, hạ tầng đô thị chịu áp lực lớn.

“Đây là mất mát vô cùng lớn, để lại dư luận bức xúc, lo lắng về công tác quản lý hồ đập, chỉ đạo ứng phó thiên tai. Các cử tri đã yêu cầu cơ quan chức năng thông tin về hệ thống thoát lũ, chống ngập được xây dựng, triển khai ra sao để bảo vệ người dân”, đại biểu Ân chất vấn.

Đại biểu Phạm Quang Ân chất vấn tại kỳ họp (Ảnh: Chí Anh).

Ông Ân cũng đề nghị tỉnh sớm có giải pháp ứng phó bão lũ hiệu quả; xây dựng bản đồ ngập lụt, xác định các khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở để người dân, chính quyền chủ động ứng phó.

Trả lời chất vấn, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, cho biết không có việc xả lũ trên sông Hà Thanh, do lưu vực này không có hồ chứa.

Hai hồ lớn ở phía Đông Gia Lai là Núi Một và Định Bình trong đợt lũ vừa qua đều chưa đầy nước. Việc điều tiết của 2 hồ lớn này cũng chỉ ảnh hưởng đến sông Côn.

Theo ông Thương, nguyên nhân ngập lụt chủ yếu do lượng mưa đặc biệt lớn tại huyện Vân Canh cũ. Lượng mưa ở khu vực này đo được 920,4mm, mức cao nhất trong 48 năm, vượt trận lũ lịch sử năm 2009. Nước đổ về Quy Nhơn đúng thời điểm triều cường khiến tình trạng ngập lụt diễn ra trên diện rộng.

Nhiều khu dân cư tại phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai bị ngập sâu trong lũ lịch sử ngày 19/11 (Ảnh: Phạm Hoàng).

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai nhận định: "Bất cập trong việc tiêu thoát lũ là do việc xây dựng lấn chiếm hành lang sông, trồng keo trong vùng thoát lũ làm thu hẹp dòng chảy".

Cũng theo ông Thương, để đảm bảo thoát lũ, Sở đã tham mưu UBND tỉnh quy hoạch vùng thoát lũ sông Hà Thanh. Tuy nhiên, đây là dự án đầu tư lớn nên cần thời gian thực hiện. Trước mắt, Sở kiến nghị tỉnh nạo vét, khơi thông các kênh tiêu thoát lũ, kè bảo vệ khu dân cư; kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm hệ thống thoát lũ.

Liên quan ý kiến chất vấn của đại biểu, ông Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm xây dựng bản đồ số về ngập lụt, tham mưu UBND tỉnh để có giải pháp ứng phó hiệu quả.