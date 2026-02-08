Tình báo CAND được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh

Ngày 8/2, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tình báo Công an nhân dân (CAND) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh mốc lịch sử ngày 21/2/1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23/SL hợp nhất các tổ chức công an, thành lập “Việt Nam Công an vụ”, trong đó công tác tình báo được xác định là nhiệm vụ đầu tiên với yêu cầu “tìm kiếm và tập trung các tin tức, tài liệu” liên quan an toàn quốc gia “bề trong hoặc bề ngoài”.

Theo Bộ trưởng, đây là dấu mốc đánh dấu sự ra đời của lực lượng Tình báo CAND.

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Lá cờ truyền thống của lực lượng Tình báo CAND (Ảnh: Bộ Công an).

Bộ trưởng Lương Tam Quang khái quát, suốt 80 năm qua, lực lượng Tình báo CAND luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; chủ động đổi mới tư duy, tổ chức, phương pháp công tác; âm thầm lập nhiều thành tích, chiến công trong các giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng Tình báo CAND được giao nhiệm vụ tham mưu nhiều chủ trương, biện pháp thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với các nước lớn và trong khu vực, phục vụ hội nhập quốc tế, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ghi nhận đóng góp này, lực lượng đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, gồm 2 Huân chương Sao Vàng, 4 Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, 2 lần danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân…

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Từ yêu cầu tình hình mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh đất nước bước vào “kỷ nguyên mới” với thời cơ đan xen nguy cơ, thách thức; nhiệm vụ đặt ra cho CAND nói chung và Tình báo CAND nói riêng vừa vinh quang vừa nặng nề.

Theo đó, lực lượng sẽ tiếp tục đổi mới, “dám nghĩ, dám làm”, chủ động nâng cao chất lượng từng mặt công tác; giữ vững bản lĩnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng, biểu dương thành tích, chiến công và bày tỏ tri ân tới các anh hùng, liệt sĩ, gia đình có công và các thế hệ cán bộ tình báo đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Tổng Bí thư khẳng định các thế hệ chiến sĩ tình báo đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối, mưu trí, dũng cảm; góp phần tô thắm truyền thống của lực lượng CAND Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ (Ảnh: Bộ Công an).

Nhấn mạnh tầm nhìn đến các mốc 2030 và 2045, Tổng Bí thư nêu rõ bối cảnh mới đòi hỏi Tình báo CAND phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phát triển đột phá về tổ chức công tác và xây dựng lực lượng; có tầm nhìn chiến lược và “luôn đi trước một bước”. Tổng Bí thư cũng khẳng định lực lượng CAND nói chung và Tình báo nói riêng là “thanh kiếm”, “lá chắn” bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng Tình báo CAND và trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.