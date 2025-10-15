Tìm thấy thi thể người bố ôm 2 con nhảy sông Lam

Chiều 15/10, Trung tá Trần Bích Điệp, Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết thi thể anh V.V.D. (SN 1993, trú xã Kim Liên, Nghệ An) đã được tìm thấy.

Thi thể anh D. được đội cứu nạn cứu hộ thuộc tỉnh Thanh Hóa phát hiện nổi trên sông Lam, địa phận xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vào lúc 16h15 cùng ngày.

Thi thể 3 bố con anh V.V.D. đã được tìm thấy sau gần 3 ngày xảy ra sự việc (Ảnh: Hoàng Lam).

Trước đó, thi thể cháu V.H.B. (SN 2020) và cháu V.G.T. (SN 2021), con gái anh D. cũng đã được tìm thấy.

Thi thể bé gái đầu tiên được phát hiện nổi trên sông Lam, đoạn gần cầu Cửa Hội (hạ nguồn sông Lam) lúc 13h55 cùng ngày. 30 phút sau, thi thể bé thứ 2 được tìm thấy tại xã Nghi Xuân.

Như Dân trí đã đưa tin, khuya 13/10, anh V.V.D. ôm 2 con gái nhảy từ cầu Bến Thủy xuống sông Lam (nằm giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh). Nguyên nhân sự việc được cho là mâu thuẫn gia đình.

Thi thể của anh D. và 2 con gái đã được gia đình đưa về nhà để tổ chức an táng.