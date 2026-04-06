Tìm thấy thi thể 2 trẻ em mất tích ở Tây Ninh

Ngày 6/4, đại diện UBND xã Mỹ Thạnh (Tây Ninh) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 em nhỏ gặp nạn trên sông Vàm Cỏ Tây, gần khu vực bến phà Thành Đạt, ấp Bà Mía.

Theo thông tin ban đầu, thi thể bé trai T.T.H. (9 tuổi) được tìm thấy lúc 12h45; đến 17h50 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé gái C.T.M.T. (10 tuổi), cách hiện trường không xa.

Trước đó, khoảng 16h10 ngày 4/4, người dân khu vực bến phà Thành Đạt phát hiện hai bé gặp nạn dưới sông. Mọi người hô hoán, tìm cách ứng cứu, nhưng các nạn nhân đã chìm dưới dòng nước, mất tích.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Tây Ninh, cử lực lượng tới hiện trường, phối hợp cùng công an địa phương triển khai tìm kiếm.

Khu vực sông rộng, nước chảy xiết, nhiều lục bình trôi khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.