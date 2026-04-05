Hai trẻ em mất tích trên sông Vàm Cỏ Tây ở Tây Ninh

Ngày 5/4, UBND xã Mỹ Thạnh (Tây Ninh) cho biết, lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm hai em bé bị đuối nước, mất tích trên sông Vàm Cỏ Tây, đoạn qua khu vực bến phà Thành Đạt, ấp Bà Mía, xã Mỹ Thạnh.

Khu vực xảy ra vụ việc (Ảnh: H.M.).

Khoảng 16h10 ngày 4/4, người dân tại khu vực bến phà Thành Đạt phát hiện hai em nhỏ gặp nạn dưới sông. Mọi người hô hoán, tìm cách ứng cứu, nhưng các nạn nhân đã chìm dưới dòng nước và mất tích.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là T.T.H. (9 tuổi) và C.T.M.T. (10 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Thạnh).

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tây Ninh đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với công an địa phương triển khai công tác tìm kiếm.

Sông rộng, nước chảy xiết, nhiều lục bình trôi dạt khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến trưa 5/4, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự khu vực bến phà, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc tuyến sông Vàm Cỏ Tây.