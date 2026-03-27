Nhiều người đi bộ tập thể dục gặp nạn trên đường ở Tây Ninh

Ngày 27/3, Trung tá Nguyễn Trường Tiên, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh) cho biết, hoạt động thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe cần được khuyến khích, nhân rộng trong cộng đồng.

Tuy nhiên, gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến người đi bộ, trong đó nhiều trường hợp vừa là nguyên nhân, vừa là nạn nhân.

Cụ thể, khoảng 4h30 ngày 25/3, trước số nhà 29B đường Nguyễn Thông (xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh), ông D.V.Đ. (70 tuổi) đi bộ tập thể dục đã bị xe tải biển số 65C-019.54 do anh Đ.H.V. (24 tuổi, ngụ địa phương) lái từ phía sau va chạm. Nạn nhân ngã xuống đường, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong cùng ngày.

Trước đó, rạng sáng 29/12/2025, trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Khánh Hậu), ông N.V.T. bị xe máy biển số 62M1-205.9 do N.H.T. (SN 2006, ngụ xã Tầm Vu) lái từ phía sau tông trúng lúc đang dắt xe đạp sau khi tập thể dục. Nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau 2 ngày.

Theo Phòng CSGT, phần lớn các vụ tai nạn liên quan người đi bộ xảy ra vào sáng sớm hoặc chiều tối, khi tầm nhìn hạn chế. Trong khi đó, người tham gia giao thông khó quan sát, không xử lý kịp tình huống dẫn đến va chạm.

CSGT khuyến cáo người dân, đặc biệt là người sinh sống ven các tuyến đường giao thông, khi tập thể dục cần đi trên vỉa hè hoặc khu vực an toàn, tuyệt đối không đi dưới lòng đường để tránh nguy cơ tai nạn, bảo đảm an toàn tính mạng.