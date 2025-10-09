Vụ ô tô chở 3 người bị vùi lấp ở Lào Cai: Chưa tìm thấy nạn nhân cuối cùng

Ngày 9/10, Công an xã Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) cho biết, tới nay, sau 10 ngày tích cực tìm kiếm nạn nhân thứ 3 trong vụ ô tô chở 3 người mất tích bí ẩn, lực lượng chức năng vẫn chưa thể tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ việc.

Nạn nhân này là anh P.V.T. (SN 1980, trú tại xã Nậm Xé) - người được xác định cùng ngồi trong xe khi tai nạn xảy ra.

Cảnh sát huy động chó nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân cuối cùng trong vụ việc (Ảnh: Công an xã Văn Bàn).

Theo cảnh sát, lực lượng chức năng đã huy động mọi biện pháp để tìm kiếm nạn nhân cuối cùng. Công an tỉnh Lào Cai đã điều động, tăng cường lực lượng chuyên nghiệp vào tham gia tìm kiếm, chó nghiệp vụ cũng đã được đưa vào hiện trường, tuy nhiên vẫn chưa có kết quả.

Công an xã Văn Bàn cho biết, do lượng đất đá sạt tại hiện trường rất lớn, taluy âm sâu, dưới là lòng thủy điện, nước lũ dâng cao khiến công tác tìm kiếm gặp muôn vàn khó khăn.

Chiếc ô tô bán tải chở các nạn nhân bị đất đá đè bẹp rúm (Ảnh: Công an xã Văn Bàn).

Nhà chức trách cho hay, gia đình nạn nhân đang mong mỏi từng ngày để tìm thấy anh T., để giải quyết các chế độ cho nạn nhân theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, gia đình cũng mong muốn cơ quan chức năng khi chưa tìm thấy thi thể anh T. thì phải được tuyên bố là anh T. bị mất tích.

Trước đó khoảng 7h30 ngày 29/9, anh H.V.Đ. điều khiển ô tô bán tải nhãn hiệu Nissan Navara BKS 24A-348.02 chở theo anh H.Đ.G. và anh P.V.T. di chuyển từ xã Nậm Xé theo quốc lộ 279 đi hướng xã Văn Bàn. Sau đó cả 3 anh đều mất liên lạc.

Đến khoảng 2h ngày 3/10, các lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân đã tử vong là anh H.V.Đ. (SN 1988), quản đốc Thủy điện Tu Trên ở xã Nậm Xé và anh H.Đ.G. (SN 1990, trú tại xã Văn Bàn).