Nhà xưởng ở TPHCM chìm trong biển lửa

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 11h ngày 16/9 tại nhà xưởng của một công ty ở đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TPHCM. Thời điểm trên, các công nhân đang làm việc thì lửa bất ngờ bùng phát, nhưng mọi người đành bất lực trước ngọn lửa quá lớn kèm tiếng nổ.

Ngọn lửa kèm tiếng nổ tại nhà xưởng công ty (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhận tin báo, lực lượng PCCC đã huy động xe cứu hỏa chuyên dụng cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Tại hiện trường, ngọn lửa kèm khói bốc cao cuồn cuộn và có nguy cơ cháy lan. Các chiến sĩ chia thành nhiều hướng để phun nước dập lửa. Theo ghi nhận, sau khoảng 30 phút đám cháy vẫn đang bùng phát dữ dội.

Thông tin về vụ cháy sẽ tiếp tục được cập nhật.