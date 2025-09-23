Tìm thấy cụ ông 78 tuổi mất tích trong rừng ở Lâm Đồng

Ngày 23/9, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, Lâm Đồng cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy ông R Ông Ha Hoanh (78 tuổi, trú tại phường Langbiang - Đà Lạt, Lâm Đồng) sau nhiều ngày người này mất tích.

Cụ R Ông Ha Hoanh được lực lượng chức năng tìm thấy trong rừng sau nhiều ngày mất tích (Ảnh: Thiên Lâm).

Theo thông tin, vào 12h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện ông Ha Hoanh tại khu vực rừng thuộc tiểu khu 241B, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý, địa giới hành chính thuộc xã Nam Ban Lâm Hà (Lâm Đồng). Vị trí ông Ha Hoanh được tìm thấy cách vị trí ban đầu ông vào rừng thu hái nấm gần 8km.

Cụ ông 78 tuổi được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng sức khỏe suy giảm do nhiều ngày bị đói, lạnh. Sau khi được tiếp tế thực phẩm, nước uống, cụ Ha Hoanh dần hồi phục sức khỏe.

Lực lượng chức năng đưa cụ Ha Hoanh ra khỏi rừng (Ảnh: Thiên Lâm).

Đại diện Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà thông tin, trong chiều nay, lực lượng chức năng sẽ đưa cụ Ha Hoanh ra khỏi rừng, đến Trạm y tế xã Phi Tô Lâm Hà để thăm khám, hồi phục sức khỏe.

Trước đó, Dân trí thông tin, sáng 18/9, ông Ha Hoanh vào khu vực rừng tại tiểu khu 221, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý để thu hái nấm rừng. Tuy nhiên, ông Ha Hoanh lạc đường, người nhà mất liên lạc.

Sáng 22/9, nhận tin báo từ gia đình, gần 100 người thuộc lực lượng chức năng phường Langbiang - Đà Lạt, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, lực lượng chức năng xã Nam Hà Lâm Hà (Lâm Đồng), người dân tổ chức tìm kiếm cụ Ha Hoanh.