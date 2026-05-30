Tìm cha, ông bà ngoại cho bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột bạo hành ở TPHCM
(Dân trí) - Công an TPHCM tìm cha, ông bà ngoại, cậu ruột và 2 người dì của bé trai hai tuổi bị mẹ ruột cùng người tình bạo hành ở xã Hòa Hiệp.
Liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành đến hôn mê mà Dân trí nhiều lần đưa tin, ngày 30/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đang thụ lý, giải quyết vụ án hành hạ con xảy ra ngày 2/5 tại ấp Phú Lâm (xã Hòa Hiệp).
Vụ án có bị hại là em Nguyễn Gia Khiêm (SN 2024). Khiêm bị mẹ ruột là Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) và Danh Chơn (SN 1996, quê An Giang) hành hạ gây thương tích nặng.
Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho em Nguyễn Gia Khiêm, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM thông báo tìm thân nhân của em và bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, gồm: bà Nguyễn Thị Kim Tịnh (SN 1972, mẹ ruột của bà Trúc); anh Nguyễn Minh Thái (SN 1994) và chị Trần Thị Trà My (SN 1998, em ruột của bà Trúc, cùng ngụ phường Trung Mỹ Tây); chị Nguyễn Thị Hoàng Trâm (SN 1990, chị ruột của bà Trúc, chưa rõ nơi cư trú) và anh Nguyễn Đức Bảo (cha ruột của em Nguyễn Gia Khiêm).
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị công an các xã, phường trên cả nước phối hợp thông báo rộng rãi đến người dân, đồng thời rà soát trên địa bàn quản lý để xác minh các cá nhân nêu trên, phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo quy định.
Những người có tên trong thông báo đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM qua số điện thoại 0945.344.544 để làm việc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho em Nguyễn Gia Khiêm.
Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu các cá nhân nêu trên không liên hệ, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM sẽ xử lý theo quy định pháp luật.
Mọi thông tin liên quan, đề nghị liên hệ Điều tra viên Trần Khương Tú, Công an xã Hòa Hiệp, ấp Phú Thọ, xã Hòa Hiệp, TPHCM; điện thoại: 0945.344.544.
Theo điều tra, Chơn và Trúc chung sống như vợ chồng tại nhà trọ ở ấp Phước Lâm, xã Hòa Hiệp (trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ngoài ra, trong nhà còn có bé Nguyễn Gia Khiêm (là con trai riêng của Trúc).
Trong thời gian sinh sống, Trúc và Chơn nhiều lần đánh đập bé Khiêm gây thương tích.
Ngày 2/5, Trúc và Chơn đã dùng cây tre đánh khiến Khiêm bị thương nặng, nguy kịch. Vụ việc bị phát hiện khi cả 2 tìm đến nhà hàng xóm hỏi vay tiền để đưa bé đi bệnh viện.
Từ tin báo của người dân, Công an xã Hòa Hiệp đã phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) đưa Trúc và Chơn về trụ sở lấy lời khai. Tại cơ quan công an, cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội.
Bé Khiêm được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và được bác sĩ chẩn đoán em bị đa chấn thương, dập lách, gan, đứt tụy, tổn thương thận, gãy cũ xương cẳng tay trái, thiếu máu mãn tính, rối loạn đông máu.
Ngày 9/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trúc và Chơn để điều tra về tội Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình.