Tìm cha, ông bà ngoại cho bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột bạo hành ở TPHCM

Liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành đến hôn mê mà Dân trí nhiều lần đưa tin, ngày 30/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đang thụ lý, giải quyết vụ án hành hạ con xảy ra ngày 2/5 tại ấp Phú Lâm (xã Hòa Hiệp).

Vụ án có bị hại là em Nguyễn Gia Khiêm (SN 2024). Khiêm bị mẹ ruột là Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) và Danh Chơn (SN 1996, quê An Giang) hành hạ gây thương tích nặng.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho em Nguyễn Gia Khiêm, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM thông báo tìm thân nhân của em và bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, gồm: bà Nguyễn Thị Kim Tịnh (SN 1972, mẹ ruột của bà Trúc); anh Nguyễn Minh Thái (SN 1994) và chị Trần Thị Trà My (SN 1998, em ruột của bà Trúc, cùng ngụ phường Trung Mỹ Tây); chị Nguyễn Thị Hoàng Trâm (SN 1990, chị ruột của bà Trúc, chưa rõ nơi cư trú) và anh Nguyễn Đức Bảo (cha ruột của em Nguyễn Gia Khiêm).

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị công an các xã, phường trên cả nước phối hợp thông báo rộng rãi đến người dân, đồng thời rà soát trên địa bàn quản lý để xác minh các cá nhân nêu trên, phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo quy định.

Những người có tên trong thông báo đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM qua số điện thoại 0945.344.544 để làm việc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho em Nguyễn Gia Khiêm.

Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu các cá nhân nêu trên không liên hệ, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Mọi thông tin liên quan, đề nghị liên hệ Điều tra viên Trần Khương Tú, Công an xã Hòa Hiệp, ấp Phú Thọ, xã Hòa Hiệp, TPHCM; điện thoại: 0945.344.544.