Bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành đến hôn mê ở TPHCM

Ngày 5/5, Công an xã Hòa Hiệp đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý một phụ nữ cùng người tình đã có hành vi bạo hành con trai 2 tuổi.

Cháu K. bị bạo hành với nhiều vết thương trên cơ thể (Ảnh: Người dân cung cấp).

Trước đó, ngày 2/5, công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin trình báo của người dân về việc cháu N.G.K. (SN 2024) đang sống tại ấp Phước Lâm bị người thân bạo hành gây chấn thương nặng.

Qua xác minh, Công an xã Hòa Hiệp xác định, người bạo hành nạn nhân là bà N.T.T.T. (SN 1993, mẹ K., ngụ phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) và D.C. (SN 1996, quê An Giang, là người tình của bà T.). Những người này vừa chuyển đến đây thuê trọ ở được khoảng 1 tháng.

Đôi nam nữ khai nhận, sáng và chiều 2/5 đã dùng cây tre đánh cháu K., khi thấy K. bị thương nặng, cả hai đi mượn tiền để đưa con đi bệnh viện.

Cháu K. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa trong tình trạng gãy xương, hôn mê. Sau đó, nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1.

Lãnh đạo xã Hòa Hiệp đã chỉ đạo các phòng, ban phối hợp cùng Công an xã Hòa Hiệp theo dõi tình hình, chăm sóc sức khỏe nạn nhân.

Đồng thời, Công an xã Hòa Hiệp được giao nhanh chóng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng.

UBND xã Hòa Hiệp cũng chỉ đạo các chi bộ, ấp tăng cường nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em.