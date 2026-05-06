Bé trai 2 tuổi bị mẹ và "cha dượng" bạo hành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 6/5, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho biết, cơ quan này đã chỉ đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 tập trung tối đa việc chăm sóc, điều trị bé N.G.K. (2 tuổi), nạn nhân bị mẹ ruột và nhân tình của mẹ bạo hành gây phẫn nộ dư luận gần đây.

Theo nguồn tin từ bệnh viện, sau vài ngày được chăm sóc tích cực, bé đã ra khỏi phòng cấp cứu của khoa Ngoại tổng hợp, chuyển về phòng thường để tiếp tục theo dõi và điều trị. Bệnh nhi đã ăn uống bình thường, vui chơi được, giảm khóc.

Bé trai được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 tận tình chăm sóc (Ảnh: BV).

Qua khảo sát tình hình thực tế, Sở Y tế TPHCM ghi nhận hoàn cảnh của bé K. hiện tại đặc biệt khó khăn, không người thân chăm sóc.

Cụ thể, mẹ ruột và người tình của mẹ bé đã bị Công an xã Hòa Hiệp (TPHCM) bắt khẩn cấp về hành vi bạo hành trẻ em, trong khi bà không đến Bệnh viện Nhi đồng 1 nuôi dưỡng cháu.

Ngày 4/5, Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bảo trợ xã hội (Sở Y tế TPHCM) đã phối hợp Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TPHCM, Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM cùng các cơ quan chức năng xã Hòa Hiệp thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp cho cháu bé.

Dự kiến sau khi điều trị ổn định sức khỏe, bé sẽ được đưa về một trung tâm bảo trợ xã hội ở khu vực Gò Vấp (cũ) để tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

"Sở Y tế vẫn theo dõi sát sao quá trình điều tra của lực lượng chức năng. Chúng tôi đang khẩn trương hoàn thiện báo cáo để gửi UBND TPHCM về sự việc này, cũng như có các hướng hỗ trợ tiếp theo cho bé", lãnh đạo Sở Y tế TPHCM nói.

Cơ thể bé chi chít những vết thương (Ảnh: BV).

Như đã thông tin, ngày 2/5, cơ quan chức năng tại xã Hòa Hiệp (TPHCM) nhận được trình báo của người dân về việc có cháu bé bị người thân bạo hành nghiêm trọng, dẫn đến gãy xương, hôn mê.

Qua xác minh, công an phát hiện bé trai 2 tuổi đã nhiều lần bị mẹ ruột và người tình của mẹ bạo hành. Các lực lượng chức năng địa phương đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, ngăn chặn hành vi bạo hành và đưa cháu bé đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, bé K. được chẩn đoán bị đa chấn thương, dập lách, gan, đứt tụy, tổn thương thận, gãy cũ xương cẳng tay trái, thiếu máu mãn tính, rối loạn đông máu, phải cấp cứu và chăm sóc tích cực.

Công an đang tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ liên quan để xử lý vụ việc.