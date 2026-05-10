TPHCM yêu cầu rà soát trẻ có nguy cơ bị bạo hành sau vụ bé 2 tuổi bị đánh

Văn phòng UBND TPHCM vừa có công văn gửi các sở, ngành, địa phương nhằm truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố sau vụ cháu N.G.K (2 tuổi) bị bạo hành tại gia đình ở xã Hòa Hiệp.

Lãnh đạo UBND TPHCM giao công an thành phố chỉ đạo phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm hành vi bạo hành, ngược đãi trẻ em nêu trên theo đúng quy định pháp luật. Kết quả xử lý cần được báo cáo lại UBND TPHCM.

Sở Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo cơ sở y tế trực thuộc điều trị, chăm sóc sức khỏe cho cháu bé. Sở cũng chỉ đạo các đơn vị bảo trợ khẩn trương phối hợp với UBND xã Hòa Hiệp tiếp nhận thông tin, phối hợp chăm sóc cho cháu bé đến khi ổn định sức khỏe hoàn toàn.

Cháu N.G.K (2 tuổi) bị bạo hành tại gia đình ở xã Hòa Hiệp, TPHCM (Ảnh: Người dân cung cấp).

Sở Y tế chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương, Thành Đoàn TPHCM và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện chức năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo quy định.

UBND xã Hòa Hiệp phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp xúc, vận động gia đình, người thân phối hợp, quan tâm, thăm hỏi, chăm sóc cháu bé. Địa phương cần kịp thời phối hợp hỗ trợ gia đình, người thân các điều kiện để tiếp nhận, chăm sóc cháu bé sau khi điều trị.

Các địa phương cần tăng cường quản lý, rà soát, nắm bắt tình hình các hộ gia đình có trẻ em có khả năng bạo hành, kịp thời phát hiện, báo cáo các trường hợp có nguy cơ để xử lý, không để phát sinh vụ việc nghiêm trọng tương tự.

Trước đó, vào 16h40 ngày 2/5, UBND xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo về việc một trẻ nhỏ có dấu hiệu bị bạo hành tại khu nhà trọ trên địa bàn. Qua kiểm tra, Công an xã Hòa Hiệp xác định nạn nhân là N.G.K., mẹ ruột của cháu là bà Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993, thường trú phường Trung Mỹ Tây, TPHCM), đã chung sống như vợ chồng với ông Danh Chơn (SN 1996, quê tỉnh An Giang).

Liên quan vụ án, Công an TPHCM đã lấy lời khai của Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để làm rõ hành vi bạo hành cháu K..

Tại cơ quan điều tra, Danh Chơn khai đang sống chung như vợ chồng với Trúc tại xã Hòa Hiệp. Do K. quấy khóc, Chơn và Trúc đã dùng cây tre đánh vào chân, lưng và đầu cháu bé.

Ngày 5/5, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết, K. nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, cơ thể có nhiều vết bầm tím. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bé bị đa chấn thương nghiêm trọng gồm dập lách, dập gan, đứt tụy, tổn thương thận cấp. Ngoài ra, cơ thể cháu còn có dấu hiệu gãy ở xương cẳng tay trái, thiếu máu mạn tính và rối loạn đông máu.

Ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra về tội Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình.