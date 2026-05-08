Bắt khẩn cấp kẻ bạo hành con riêng của vợ hờ ở TPHCM

Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc (SN 1992, ngụ phường Dĩ An) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Dĩ An phát hiện clip ghi lại cảnh một bé trai bị người đàn ông dùng tay đánh nhiều lần vào mặt và vùng đầu tại một căn nhà trên địa bàn phường.

Công an phường Dĩ An phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM khẩn trương xác minh, xác định sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 4/5, tại căn nhà trong hẻm 132 đường Trần Thị Dương, tổ 23, khu phố Đông Chiêu.

Thời điểm trên, Quốc đi về nhà thì thấy T.G.T. (14 tuổi, con riêng của bà L.). đang ngủ ở phòng khách nên chửi mắng vì cho rằng T. không về nhà sau buổi thi. T. giải thích sau khi thi xong có qua nhà bạn chơi thì Quốc tiếp tục lớn tiếng rồi lao đến đè nạn nhân xuống nền nhà, dùng tay đánh nhiều lần vào vùng mặt và đầu.

Sau khi bị đánh, T. bị choáng, nằm tại chỗ và không thể đi lại. Nhận được điện thoại từ con trai, bà L.T.K.L. (mẹ ruột T.) mới biết sự việc.

Công an xác định, Quốc và bà L. sống chung như vợ chồng, còn cháu T. là con riêng của bà L.. Qua làm việc, người mẹ khai Quốc đã nhiều lần có hành vi say xỉn, đánh đập bà L. và con trai.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, chứng cứ, xử lý nghiêm đối tượng Bùi Trung Quốc theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM cho biết, mọi hành vi xâm hại sức khỏe người khác, nhất là bạo hành trẻ em, xâm hại thân thể trẻ em đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Công an Thành phố đề nghị người dân khi phát hiện các vụ việc liên quan đến bạo hành gia đình, xâm hại trẻ em cần kịp thời trình báo cơ quan chức năng để được can thiệp, bảo vệ.